Ons advies

Beste uit de Test

De [...] is Beste uit de Test. De zwarte [...] en de witte [...] zijn inkttankprinters met mooie (foto)afdrukken en heel lage inktkosten. Op de kleur van de printer na zijn ze hetzelfde, dus koop vooral de goedkoopste. Betaal er niet meer dan [...] voor. Voor die prijs zijn ze interessant vanaf ongeveer [...] pagina’s per maand, en veel eerder als je vaak foto’s print.

Beste Koop

De [...] is Beste Koop. Deze eenvoudige printer heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding, vooral door de lage inktkosten. Is hij duurder dan [...] ? Kijk dan of een andere printer uit de [...] serie goedkoper is. Het enige verschil is [...]. Vanaf ongeveer [...] pagina's per maand is dit een voordelige keuze.