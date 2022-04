Beste ecotank printer

Zoek je een goede alleskunner, waarmee je kunt printen, scannen, kopiëren én foto's afdrukken van goede kwaliteit? Dan is de [...] misschien wat voor je. Met deze printer heb je amper kosten voor inktgebruik. De aanschafprijs is wel fors.

Een goedkoper alternatief is de [...]. Met deze printer kun je ook scannen en kopiëren. De afdrukkwaliteit van zwart-wit tekst is prima, maar die van foto's valt tegen. Groot voordeel: aan inkt zul je nauwelijks meer geld kwijt zijn als je de [...] in huis hebt. Ook is deze printer niet gemaakt om binnen een paar jaar weg te gooien. Kwetsbare onderdelen kun je zelf vervangen.

Scannen en kopiëren niet nodig?

Kijk dan eens naar de [...] of de [...], deze zwart-wit inkttank printers zijn betaalbaarder dan printers die wel kunnen scannen en kopiëren. Of de [...] wanneer je in kleur wilt printen.

Let op: bij printers die niet kunnen scannen en kopiëren lijkt het aantal sterren bij de reviews soms wat laag, omdat die aspecten daarbij wel meetellen.

De beste goedkope ecotank printer