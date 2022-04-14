Karen Reijneveld Expert printersBijgewerkt op:21 april 2026
Ecotankprinters zijn inktjetprinters met ingebouwde tanks die je vult met inkt uit flesjes. Daarom worden ze ook wel inkttankprinters genoemd. Ecotank is een merknaam van Epson voor hun inkttankprinters. HP noemt ze Smart Tank, bij Brother staat er een T in de naam en bij Canon een G in de Pixma of Maxify G-serie. Wij hebben inkttankprinters van Brother, Canon, HP en Epson getest.
Een scherpe afdruk zonder strepen. En zonder er lang op te wachten. We kijken heel goed naar de verschillen in kwaliteit en snelheid bij printen, scannen en kopiëren. Letters zijn vaak niet zo strak als bij een laserprinter. Maar goede ecotankprinters doen het beter dan slechte laserprinters.
Printers kunnen veel frustraties oproepen. Soms is de bediening onlogisch. Andere printers reageren traag, zijn heel luidruchtig of je kunt niet goed bij vastgelopen papier. We beoordelende installatie, handleidingen, dagelijks gebruik en onderhoud van de printer.
Met een inkttankprinter bespaar je veel op inktkosten. Maar is de printer zuinig in inkt- en stroomgebruik? Hoe degelijk oogt, voelt en klinkt de printer? Kun je papier besparen door automatisch dubbelzijdig afdrukken? Is het mogelijk om zelf onderdelen te vervangen? Dat kan een dure reparatie voorkomen.
De [...] is Beste uit de Test. De zwarte [...] en de witte [...] zijn inkttankprinters met mooie (foto)afdrukken en heel lage inktkosten. Op de kleur van de printer na zijn ze hetzelfde, dus koop vooral de goedkoopste. Betaal er niet meer dan [...] voor. Voor die prijs zijn ze interessant vanaf ongeveer [...] pagina’s per maand, en veel eerder als je vaak foto’s print.
De [...] is Beste Koop. Deze eenvoudige printer heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding, vooral door de lage inktkosten. Is hij duurder dan [...] ? Kijk dan of een andere printer uit de [...] serie goedkoper is. Het enige verschil is [...]. Vanaf ongeveer [...] pagina's per maand is dit een voordelige keuze.