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Beste laserprinter

Test
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Wij testen regelmatig de nieuwste laserprinters en ledprinters. Hierbij kijken we naar de afdrukkwaliteit, het gebruiksgemak en het tonerverbruik. Ook de tonerkosten nemen we mee in ons oordeel. We zetten alles op een rij, zodat jij de beste laserprinter kiest uit ruim 50 verkrijgbare modellen.
Karen Reijneveld_S

Karen Reijneveld   Expert printersBijgewerkt op:21 april 2026

laser-printer

Wat opvalt in de test laserprinters

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    Wat kost printen met een laserprinter?

    Een laserprinter in de aanbieding kopen? Dat lijkt aantrekkelijk, maar de printkosten kunnen tegenvallen. Wij berekenen de kosten op basis van de prijs van cartridges en hoeveel pagina’s we daarmee afdrukken. Zo zie je welke printers echt voordelig zijn.

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    Kun je ook goed scannen en kopiëren?

    Niet elke laserprinter heeft een scanner en kopieerfunctie. In onze test zien we dat all-in-one laserprinters flink kunnen verschillen in snelheid en vooral in scan- en kopieerkwaliteit.

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    Hoe goed is een kleuren-laserprinter?

    Kleurenlasers zijn duur in aanschaf en gebruik. Dan wil je weten welke printer de beste kleurenprints maakt. In onze test zien we duidelijke verschillen.

Ons advies

Beste uit de Test zwart-witprinter

De eenvoudige [...] zijn de Beste uit de Test. Het enige verschil is de printsnelheid. Bij de ene printer duurt een A4-foto printen 13 seconden, bij de ander 17 seconden. Voor de meeste mensen zal dit het prijsverschil niet waard zijn.

Beste Koop

De [...] is Beste Koop. Betaal er niet veel meer voor dan €100, dan heb je echt een goede prijs-kwaliteitverhouding. Ook als je weinig print. Maar als je echt veel print, kun je beter een ander model uitzoeken. Lees onze review voor meer informatie.

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