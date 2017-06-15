Beste laserprinter

Ons advies

Beste uit de Test zwart-witprinter

De eenvoudige [...] zijn de Beste uit de Test. Het enige verschil is de printsnelheid. Bij de ene printer duurt een A4-foto printen 13 seconden, bij de ander 17 seconden. Voor de meeste mensen zal dit het prijsverschil niet waard zijn.

Beste Koop

De [...] is Beste Koop. Betaal er niet veel meer voor dan €100, dan heb je echt een goede prijs-kwaliteitverhouding. Ook als je weinig print. Maar als je echt veel print, kun je beter een ander model uitzoeken. Lees onze review voor meer informatie.

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