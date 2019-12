Diascanner test

Een goedkope diascanner scant veel minder goed dan de professionelere scanner die we huurden. Voor onze diascanner-test selecteerden we vier goedkope diascanners (lees onderaan deze pagina de testopzet). Welke diascanner uit de diascanner-test vinden we acceptabel?

Uit onze 'quicktest' van vier diascanners volgt een rangschikking, met de best presterende diascanner bovenaan. De nummers 2 tot en met 4 lijken erg op elkaar: de werking en de software zijn vrijwel gelijk.

1: Test diascanner: Ion Film2SD (aanrader)

Prijs: €70, bij Media Markt

De Film2SD is anders dan de andere drie diascanners, omdat hij als enige het ingescande beeld op een meegeleverde SD-geheugenkaart (2 GB) zet. Als je de diascanner met de usb-kabel aan de computer koppelt, functioneert de scanner als kaartlezer voor de pc. Zo kun je bestanden van en naar de geheugenkaart kopiëren. Van de vier scanners levert de Film2SD de beste fotokwaliteit: foto's zijn behoorlijk scherp en zonder instellingen aan te passen redelijk kleurecht, zij het soms iets te rood. Deze diascanner is tevens het gemakkelijkst in gebruik, hoewel het menu alleen met - soms wat onduidelijke - iconen werkt. Omdat het menu zo klein is, is dit geen groot probleem. Bij alle diascanners uit de test zitten twee houders met een klepje: één om dia's in te leggen en één om een negatiefstrook in te leggen. De dichtgeklapte houder schuif je beeld voor beeld door de scanner. Deze scanner heeft daarnaast een handige extra houder. Deze geleider blijft in de scanner zitten en de negatiefstroken schuif je er beeld voor beeld door. De Ion Film2SD heeft een (te) klein lcd-scherm om de kwaliteit van een scan op te kunnen beoordelen. Met een meegeleverde videokabel kun je de foto's ook direct op tv bekijken.

2: Test diascanner: Ion Slides2PC

Prijs: €70, bij Media Markt

Voordat je kunt scannen met deze diascanner van Ion moet je een stuurprogramma (driver) op de pc installeren, net als bij nrs 3 en 4 ( = de geteste scanners van König en Braun). Bij ons verliep de installatie van de driver onder Windows XP probleemloos, maar op de testcomputer met een 64-bitsversie van Windows 7 kostte het heel wat moeite. Het scanvenster start je op vanuit het meegeleverde fotobewerkingspakket ArcSoft Photo Impression 6, of vanuit een ander fotobewerkingsprogramma. Dat geldt ook voor de nummers 3 en 4. De kwaliteit van de scans die de diascanner maakt is redelijk, hoewel sommige foto's te rood zijn, en een serie strandfoto's juist weer te groen. Ook hebben de donkere delen op de foto weinig detail. Deze Ion heeft dezelfde drie houders voor dia's en negatieven als de Ion Film2SD scanner.

3: Test diascanner: König CMP-Filmscan 10

Prijs: €45 bij Paradigit

De König is de goedkoopste diascanner uit de test. De installatiesoftware wijkt wat af van de nummers 2 en 4. De bijbehorende driver kregen we niet aan de praat met Windows 7 64-bit. Het scanvenster blijkt hetzelfde als bij de nummers 2 en 4. Net als bij die scanners zijn de beelden uit de CMP-Filmscan 10 te rood en bevatten donkere delen te veel ruis. Ze zijn in ieder geval wel scherp. Deze diascanner heeft iets heel irritants: je kunt de houder maar in één richting doorschuiven. Als je hem iets te ver doorschuift, kan hij niet meer terug en moet je hem doorduwen en opnieuw laden.

4: Test diascanner: Braun Novoscan I

Prijs: €70 bij Media Markt

Net als bij de Slides2PC ondervonden we ook installatieproblemen bij deze diascanner. De Novoscan 1 heeft problemen bij het installeren, maar we kregen de driver voor de 64-bitsversie van Windows 7 wel aan de praat. Een diascan in de hoogste kwaliteit, waarbij foto's softwarematig worden opgeblazen resulteert in onscherpe, wazige foto's met te veel paars en blauw. Eén foto was zo korrelig dat we hem linea recta de prullenbak instuurden. De Braun snijdt ook nog eens te veel van de foto af.

Wat en hoe van deze vergelijking van diascanners (opzet van de diascanner-test) Bij deze diascanner-quicktest onderzochten een onderzoeker en een redacteur - eind september 2010 - vier op dat moment goed verkrijgbare diascanners tot €70. De scankwaliteit van de diascanner is vergeleken met die van een professionele diascanner (de Nikon Super Coolscan 5000 ED). We scanden negatieven en dia's naar jpeg-formaat (beste en gemiddelde kwaliteit) en tiff indien mogelijk, met de standaardkleurinstellingen. Daarnaast letten we op gebruiksgemak, mogelijkheden en de installatie van de software onder Windows XP en Windows 7 (32-bits en 64-bits).

Wat is een diascanner

Een professionele diascanner (ook wel filmscanner genoemd) levert een goede kwaliteit scans en kan een hele dialade of negatievenstrook in één keer scannen, maar kost vele honderden euro's.

In de elektronicawinkels zien we veel goedkopere diascanners. Die diascanners scannen slechts één negatief of dia tegelijk en hebben geen ingebouwde stof- en krasverwijderaar. Ze zijn wellicht een uitkomst voor wie slechts af en toe een dia of negatief scant.

4 goedkope diascanners getest

We hebben vier betaalbare diascanners uitgeprobeerd en ons oordeel is: de fotokwaliteit van iedere diascanner uit de test is niet geweldig. Vergeleken met een professionele Nikon-diascanner zien we veel minder detail. Dat is ook niet zo gek, want de Nikon-scanner scant 4000 pixels per inch, de goedkope diascanners slechts 1800. Ook geven de onechte kleuren de foto een onbedoelde 'vintage look'. Je kunt dit in de scaninstellingen of met wat nabewerking op de computer wel verbeteren. Met een niet te kritische blik is de goedkope diascanner best geschikt om een dia of negatief nieuw leven in te blazen, voor gebruik in een digitaal of analoog fotolijstje van 10 bij 15 cm.

Verzonnen pixels

Op de Ion Slides 2 SD na, kun je bij elke diascanner kiezen voor een maximale resolutie van 3600 ppi (3600 beeldpunten per inch). Toch haalt de diascanner niet meer dan 1800 ppi. De tussenliggende pixels worden er door de software zelf tussen gezet. Niet doen, het levert alleen maar een groter bestand op, geen scherper beeld.