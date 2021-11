Conclusie

Wanneer je binnen een halfjaar bedenkt dat een Instant Ink-abonnement het toch niet voor je is, dan moet je verder printen met originele HP cartridges of toners. HP+ printers accepteren geen alternatieve merken. Een HP+ printer is hierdoor alleen interessant als je zeker weet dat een Instant Ink-abonnement voor jou de beste print-keuze is en je regelmatig in kleur print.

Wat is HP+

HP+ is een smart printsysteem, dat volgens HP altijd klaar is om te printen. Met een HP+ printer (die met de 'cloud'is verbonden), een uitgebreide print-app en de eerste 6 maanden een gratis inkt-abonnement erbij. Je koopt niet alleen een printer, maar een print-dienst.

De prijs van de printer zelf is bij HP+ goedkoper én je krijgt er 6 maanden een gratis inktabonnement bij. Dat lijkt heel aantrekkelijk, maar daar zitten wel consequenties aan vast. Hierbij de voor- en nadelen.

Voordelen

6 maanden gratis inkt

Je krijgt de eerste 6 maanden een gratis Instant Ink -abonnement. Hierdoor hoef je het eerste halfjaar geen cartridges te kopen. Deze worden bezorgd, nog voordat de huidige leeg zijn.

Let op: je moet je voor het halfjaar gratis Instant Ink wel binnen een week registreren na de installatie van de printer.

Klaar om te printen

Een HP+ printer moet altijd verbonden zijn met het internet. Hierdoor werkt HP de software automatisch bij. Ook werkt HP+ met vernieuwde beveiligingssoftware, waardoor ze een stabiele en veilige verbinding beloven. Je hebt hierdoor een printer die volgens HP altijd klaar staat om te printen.

2 jaar gratis Smart Advance-app

De Smart Advance-app van HP+ biedt extra functies ten opzichte van de normale HP-app. Zoals cloudopslag, het converteren naar PDF, DOCX of TXT documenten, uitgebreide scan opties en faxen. De HP Smart Advance-app is volgens de website 24 maanden lang inbegrepen. Daarna moet je betalen voor deze extra functies: €4.99 per maand.

Recycling cartridges en bomen planten

Lege cartridges stuur je met een meegeleverd retour-label terug. HP recyclet deze. Ook belooft HP bomen te planten voor elke pagina die je print via het Forest First programma.

Goedkopere printer

Tot slot: je krijgt korting op de prijs van de printer. Printers met HP+ worden goedkoper aangeboden: laserprinters wel tot 100 euro, inktjetprinters enkele tientallen.

Nadelen

Abonnement of originele HP inkt

Een HP+ printer werkt met een Instant Ink-abonnement of met originele HP-cartridges of toners. Met een Instant Ink-abonnement kun je flink op inktkosten besparen, wanneer je regelmatig in kleur print. Op deze Instant Ink pagina lees je er meer over. Je hebt al een abonnement vanaf €0,99 per maand voor 15 pagina’s.

Wanneer je besluit dat een Instant Ink-abonnement het toch niet voor jou is, kun je alleen verder printen met originele HP-cartridges of toners. Daarmee wordt printen gelijk duurder. Je betaald zo’n 12 euro per cartridge-kleur, of zo’n 35 voor de XL cartridges. Uit onze test blijkt dat HP printers relatief veel inkt gebruiken voor hun schoonmaakcycli.

Stroomverbruik

Een HP+ printer moet verbonden zijn met het internet en daarom altijd aan staan. Hierdoor verbruikt een HP+ printer meer stroom, dan één die je regelmatig uitzet.

Registratie verplicht

Je moet een HP-account aanmaken om de printer te gebruiken.

Abonnementsprijzen kunnen stijgen

Hou er rekening mee dat HP de abonnementsprijzen van Instant Ink en de Smart Advance-app kan verhogen in de toekomst.

Voor welke printers is HP+ beschikbaar?

HP biedt printers aan met en zonder HP+, zowel inktjet- als laserprinters. Sommige van deze printers worden enkel met HP+ verkocht, waarbij je je moet registreren. Andere modellen worden met en zonder HP+ verkocht. Let dus goed op welke versie je koopt.

Je herkent een HP+ printer aan de letter 'e' in de naam, die staat voor ‘HP+ enabled’