Test|Met een parkeerapp op je smartphone kun je in veel gemeenten betalen. Dat is een gemakkelijk alternatief voor de parkeerautomaat. Dit zijn de voordelen, nadelen en de beste parkeerapps.

De beste parkeerapp

Parkeergeld betalen met een app kan in honderden gemeenten. Het grote voordeel is dat je niet vooraf hoeft in te schatten hoe lang je wilt parkeren. Ook hoef je niet in de rij te staan om te betalen bij de automaat.

Nadelen

Nadelen zijn er ook. Registratie is noodzakelijk en het bedrijf brengt per parkeeractie extra servicekosten in rekening bovenop de standaard parkeerkosten. Er is ook een risico: als het afmelden van een parkeersessie misgaat, loop je de kans op hoge rekeningen.

En bij 4 van de 11 apps (Ease2Pay, EasyPark, On The Go, Parkmobile) kunnen je gegevens voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Wel pas 'na jouw toestemming’, maar is dat de toestemming in de vorm van het vinkje bij akkoord voor de privacyverklaring, of wordt er nog apart naar gevraagd? Dat maakt de verklaring niet duidelijk.

Betalen voor het gebruik van de app

Met alle parkeerapps betaal je een tarief voor het gebruik van de app, bovenop de gewone parkeerkosten. Dit is meestal een vast bedrag per parkeeractie. Alleen bij de parkeerapp Ease2pay betaal je niets voor het gebruik. Je betaalt dus alleen de daadwerkelijke parkeerkosten.

Van de apps die je wel laten betalen voor het gebruik zijn de apps Parksen en TanQyou Park (€0,20 per parkeeractie) relatief voordelig.

Yellowbrick is met €0,34 per parkeersessie het duurst. De app biedt wel de extra mogelijkheid om voor 'Kort parkeren' te kiezen, waarbij je geen vast bedrag bovenop de parkeerkosten betaalt, maar 10% bovenop jouw parkeerkosten.

Ben je ANWB-lid, dan is inschrijven bij Yellowbrick gratis en betaal je iets minder per parkeeractie (€0,28 in plaats van €0,34).

Parkeerapp-abonnement

Wie vaak parkeert kan een parkeerapp-abonnement overwegen. Dan zijn 'parkeeracties' (het in- en uitchecken op een parkeerplaats) goedkoper of 'afgekocht'. Bijna alle parkeerapps bieden een abonnementoptie aan.

Dit is bij App Parking al voordeliger als je minimaal 7 keer per maand parkeert. Maar bij bijvoorbeeld Parkmobile moet je maandelijks minimaal 11 keer je auto parkeren, wil je goedkoper uit zijn.

Zonder abonnement betaal je per parkeeractie tussen de €0,20 en €0,50.

Hoe werkt het?

Parkeerapps werken op iPhones en Android-smartphones. De apps bieden globaal dezelfde mogelijkheden. Ze tonen een overzicht van parkeerlocaties in de buurt. Met een druk op het scherm start of stop je een parkeeractie. Ook is er een overzicht te vinden van eerdere parkeeracties.

Vaak kun je een parkeerlocatie als favoriet aanmerken. Met de apps kun je niet alleen parkeren op straat, maar ook in sommige parkeergarages.

Risico’s en tips

Er zijn enkele risico’s aan het gebruik van deze parkeerapps. Daarom een paar tips:

Vergeet niet om een parkeeractie te beëindigen

Om dat te voorkomen kun je in sommige apps (Parkmobile, MyOrder, App Parking, EasyPark) vooraf een eindtijd instellen. Bij de meeste apps kun je ook instellen dat je een waarschuwing krijgt als je wegrijdt met een nog lopende parkeeractie.

Controleer altijd of de app de correcte parkeerzone aangeeft

Als dat misgaat, betaal je voor de verkeerde parkeerzone met risico op een boete.

Als dat misgaat, betaal je voor de verkeerde parkeerzone met risico op een boete.

Het TV-programma TROS Radar liet in 2017 zien hoe een klant meer dan €100 kwijt was door een haperende app. De klant had op de stopknop gedrukt, maar dit werd niet geregistreerd. Ook bij de Consumentenbond kwamen dergelijke klachten binnen.

Controleer altijd de parkeergeschiedenis in de app om er zeker van te zijn dat een parkeersessie daadwerkelijk is gestopt.

Controleer altijd de parkeergeschiedenis in de app om er zeker van te zijn dat een parkeersessie daadwerkelijk is gestopt.

Sommige apps zoals Stadsparkeren werken met kentekenherkenning. Handig in het gebruik, maar hier kleeft wel een risico aan. Want verkoop je je auto en vergeet je jouw oude kenteken af te melden? Dan kan de nieuwe eigenaar van de auto parkeren op jouw kosten.

Je krijgt wel maandelijks de parkeerkosten per mail toegestuurd, dus het zal je na enige weken of maanden waarschijnlijk wel opvallen.

Afmelden bij de parkeerapp lukt niet

Lukt het afmelden niet? De meeste aanbieders bieden alternatieven voor het afmelden. Vaak kun je je bijvoorbeeld ook afmelden per sms of door een telefoonnummer te bellen:

Parkeerapps onder de loep

In welke gemeenten werken parkeerapps?

Je kunt nog niet in alle gemeenten betalen via een app. En apps werken niet altijd in dezelfde gemeenten. Let dus goed op of je via een bepaalde aanbieder in de gemeente(n) van jouw keuze kunt parkeren.

Via onderstaande links vind je per app de locaties:

