Robotstofzuiger kopen: waar let je op?

Een robotstofzuiger is een automatische stofzuiger en beweegt zelfstandig over de vloer. Je kunt instellen wanneer de robot moet starten en met welk programma. Met een opgeladen accu beweegt hij door de (afgebakende) ruimte en ziet hij objecten staan. Met behulp van zijborsteltjes en/of een ronddraaiende borstel aan de onderkant, zuigt hij het vuil op in een bakje.

De nieuwste generatie robotstofzuigers wordt steeds slimmer en brengen op verschillende manieren een ruimte in kaart.

Voor- en nadelen van een robotstofzuiger

Voordelen Nadelen Doet het werk voor je

Vuil bouwt minder op

Gaat onder laag meubilair

Op afstand Zuigt alleen de vloer

Ruimte moet worden voorbereid

Zuigt niet alle ondergronden

Zuigt niet alles even goed

Vergt redelijk wat onderhoud

Hoge prijs

Test robotstofzuigers

Eind 2019 hebben wij nieuwe robotstofzuigers getest op zuigen, intelligentie, gebruiksgemak, geluid en energiegebruik. We testten 21 modellen van verschillende merken als iRobot, Dirt Devil, Neato, Philips en Xiaomi en uiteenlopende prijzen van €90 tot €1200. Bekijk de testresultaten robotstofzuigers.

De beste robotstofzuiger

Hoe goed maakt een robotstofzuiger schoon?

Een robotstofzuiger zuigt minder krachtig dan een gewone stofzuiger. Hij kan geen stof diep uit kieren of tapijt halen. Harde vloeren maakt hij makkelijker schoon dan tapijt. Sommige robots kunnen uitstekend haren van tapijt halen, terwijl anderen amper wat opnemen.

Een robotstofzuiger met een ronddraaiende borstel onderop pakt beter vuil op dan een robot die alleen een opening heeft.

Vooral robotstofzuigers die niet rond zijn, kunnen hoekjes langs muren (moeiteloos) schoonmaken.

Aanvulling op een gewone stofzuiger

Wanneer je de robot elke dag aan zet, zal het huis minder snel vies worden en hoef je minder zelf te stofzuigen. Maar een robotstofzuiger is een aanvulling op een gewone stofzuiger. Je moet moet nog steeds zelf stofzuigen, omdat de robotstofzuiger niet overal (goed) heeft schoongemaakt.

We vroegen ons internetpanel wat ze verwachten van een robotstofzuiger. Lees de uitkomsten van de enquête over robotstofzuigers.

Hoe beweegt de robotstofzuiger door de ruimte?

Intelligent navigeren

De basisrobots hebben een infraroodsensor. Zo vallen ze niet van de trap vallen en veranderen ze van richting als ze ergens tegenaan rijden. Meer geavanceerde robots gebruiken een camera, laser of optische en akoestische sensoren.

Helaas nemen niet alle robots het hele vloeroppervlak mee, waardoor er soms ergens vuil kan blijven liggen.

Ruimte afscheiden

Bij sommige robotstofzuigers kun je de ruimte afscheiden met een magnetische strip of 'virtual walls'. Dat is een kastje dat een signaal uitzendt. De robot rijdt dan niet verder zodra het apparaat de magnetische strip raakt of het signaal van de ‘virtual wall’ oppikt.

Een drempel kan ook een kamer afscheiden, afhankelijk van of de robot de drempel als een object ziet. Sensoren onder de robot detecteren een hoogteverschil in de vloer, zodat ze niet van de trap afvallen.

Objecten detecteren

De meeste robots hebben sensoren waarmee ze objecten op de vloer opsporen. Een slimme robot weet dat hij wel over kortpolig tapijt en onder meubilair door moet, maar niet tegen een vaas mag aanstoten of verstrik mag raken tussen snoeren. Soms gaat dit goed en soms niet. Robotstofzuigers zijn niet allemaal even intelligent.

Er zit groot verschil in de hoogte van de robotstofzuiger zelf, waardoor de ene gemakkelijker onder bijvoorbeeld een bank doorgaat dan de ander.

Maak de vloer zo vrij mogelijk. Want, hoe meer objecten de robot tegenkomt, hoe meer energie hij verbruikt om overal omheen te bewegen. De robotstofzuiger kan dan minder stofzuigen op 1 acculading.

Robotstofzuiger bedienen

Bijna alle robots kun je vooraf programmeren. Zo gaan ze bijvoorbeeld elke dag op hetzelfde tijdstip aan op een gekozen programma. Sommige robotstofzuigers kun je ook op afstand bedienen.

Programma’s

Je kiest het programma dat het meest geschikt is voor de situatie en de robot past zijn bewegingen daarop aan. De mogelijke programma's zijn:

auto/normaal;

spot reiniging;

zigzag/willekeurig;

cel voor cel;

turbo;

langs randen.

Afstandsbediening en app

Sommige robots hebben een afstandsbediening. Daarmee bepaal je waar de robot heengaat en welk programma hij uitvoert. De meeste robotstofzuigers kun je updaten door hem te verbinden met een computer, soms via wifi, soms via (mini-)usb.

Ook kun je een aantal robotstofzuigers bedienen met een app.

Maakt een robotstofzuiger lawaai?

Een robotstofzuiger produceert op 1,6 m afstand zo'n 60 dB. Dat is vergelijkbaar met een stille, gewone stofzuiger. Maar er zijn modellen die wel 70 dB lawaai maken. Dan is het lastig om bijvoorbeeld rustig tv te kijken in dezelfde ruimte.

Accu en opladen robotstofzuiger

De meeste robotstofzuigers werken op een Li-ion accu. Deze kun je eruit halen als hij aan vervanging toe is. De goedkopere robots laden op aan een snoertje, maar de meeste robotstofzuigers laden op via een laadstation. De robot keert hiernaar terug als het zuigen klaar is of wanneer de accu bijna leeg is. Nadat hij is opgeladen gaat hij weer verder met de schoonmaakbeurt als dat nodig is.

Hoe lang hij rondrijdt op 1 acculading, hangt af van het model en ondergrond. Hoe gladder de ondergrond, hoe minder energie het stofzuigen kost. Op harde vloeren rijdt een robotstofzuiger gemiddeld ruim een uur op 1 acculading, uiteenlopend van een half uur tot 2,5 uur.

Er zit groot verschil in de oplaadtijd. Gemiddeld duurt dit zo'n 2,5 uur, maar het loopt uiteen van 1 tot 5 uur.

Onderhoud robotstofzuiger

Het bakje waar het vuil in terecht komt is klein. Daarom moet je het bakje na elke stofzuigbeurt legen en schoonmaken.

Draaiende onderdelen als borstels en wieltjes moet je ook vaak schoonmaken, want haren en vuil draaien hierin vast. Het onderdeel moet je meestal losschroeven. Haren kun je losknippen.

Volgens fabrikanten moet je het filter 1 keer per week schoonmaken en elke 1 á 2 maanden vervangen. Een filter kost al gauw €10.

Welke merken robotstofzuigers?

Grote merken van robotstofzuigers zijn:

iRobot (Roomba)

Dirt Devil

Neato

Xiaomi

Samsung

LG

Miele

Philips

Kleine merken robotstofzuigers zijn:

Vileda

Severin

Robomop

De grootste merken merken testen wij in onze test robotstofzuigers.

