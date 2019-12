Nieuwe iPad (2018) scoort lager dan voorganger

In mei 2018 hebben we weer 5 nieuwe tablets aan onze test toegevoegd. Van onder andere Lenovo, Huawei en Archos. Bekijk de 5 nieuwe tablets. De meest opvallende nieuwe tablet is de Apple iPad (2018).

Nieuwe iPad scoort slechter

Uit onze eerste indruk bleek al dat hij erg veel lijkt op zijn voorganger uit 2017. Dat zien we nu ook terug in de testresultaten van beide tablets. De kwaliteit van het scherm, de camera's en de behuizing zijn bij beide tablets grotendeels gelijk en gewoon erg goed. Al met al scoort de 2018-versie prima in onze test. Maar hij heeft opvallend genoeg toch een lager rapportcijfer dan zijn voorganger.

Kortere accuduur

Daar is 1 duidelijke verklaring voor. De nieuwe iPad heeft een aanzienlijk kortere accuduur bij het kijken van video's (via wifi). Dan gaat hij iets meer dan 9 uur mee voordat hij weer aan de lader moet. Terwijl de 2017-versie het meer dan 16 uur volhoudt. Dat is een groot voordeel van de 'oude' iPad. Vooral als je een tablet zoekt om bijvoorbeeld Netflix op te kijken.

Wat het verschil precies veroorzaakt, is moeilijk te zeggen. Beide tablets hebben een vergelijkbare accucapaciteit. Mogelijk is de nieuwe processor in de nieuwe versie minder zuinig bij het afspelen van video's. De accuduur bij internetten is wel vergelijkbaar (ongeveer 10,5 uur).

Overigens is een accuduur van 9 uur bij video's kijken niet slecht, maar zeker niet bijzonder. Het is gelijk aan het gemiddelde van alle tablets in onze test (vanaf 2017). Al halen de hele goedkope modellen dat gemiddelde wel omlaag. Tablets in de prijsklasse van de iPad (en hoger) komen gemiddeld uit op ongeveer 12 uur.

Voordelen van de nieuwe iPad

Het grootste pluspunt van de nieuwe iPad is zijn nieuwe processor. Die maakt hem in de praktijk ongeveer 20% tot 40% sneller. Van dat verschil merk je waarschijnlijk nog niet zoveel in het dagelijks gebruik, maar mogelijk wel over 3 of 4 jaar. Dat maakt de nieuwe iPad net even wat toekomstbestendiger. De nieuwe iPad ondersteunt ook de Apple Pencil aanraakpen. Dit is handig als je behoefte hebt aan digitaal notitie- of tekenblok.

De oude iPad is ook nog gewoon te koop en bovendien iets goedkoper dan zijn opvolger. Momenteel ongeveer 1 of 2 tientjes. Wat ons betreft is de 2017-versie voor zijn huidige prijs alleen de betere keuze als je specifiek een tablet zoekt om video's mee te kijken. Bijvoorbeeld voor onderweg in de auto. En als de prijs nog verder zakt, kan dat ook een goede reden zijn om voor de 'oude' iPad te kiezen.

