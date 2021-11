Zorgeloos duurzaam wonen

Ja. Het advies dat we geven in de huisscan, is gebaseerd op een uitgebreide berekening. In deze berekening houden we rekening met enorm veel details. Van de grootte van je huis tot bomen in de buurt die schaduw op je dak veroorzaken. Deze berekening is als betrouwbaar en objectief verklaard door het Validated by ISSO-certificaat.

Wij werken voor onze offertes samen met verschillende gecertificeerde installateurs. Die evalueren en vergelijken we op basis van regio, specialisme en prijs. Zo kiezen we welke installateur het best past bij jouw situatie. Hiermee ben je verzekerd van een eerlijk en objectief advies.