Tv-reparatie na garantieperiode

Ook als je tv kapot gaat ná de garantieperiode, kun je recht hebben op kosteloze reparatie of vervanging. Veel winkeliers en tv-fabrikanten gebruiken de Uneto-VNI gebruiksduurlijst om te bepalen of je reparatie (deels) gratis is of niet. Deze lijst is discutabel.

Garantie op tv buiten garantietermijn

Ook na de garantieperiode van de winkel of fabrikant kun je nog recht hebben op gratis reparatie of vervanging. Dat is je wettelijk recht op een deugdelijk product. Wel moet je kunnen aantonen dat het product buiten jouw schuld kapot is gegaan.

Lees meer over garantie buiten garantietermijn

Wat is de Uneto-VNI gebruiksduurlijst?

In de Uneto-VNI gebruiksduurlijst staat een verwachting van het aantal jaren dat televisie en andere elektronische producten gemiddeld gebruikt worden. Voor tv’s ziet deze verwachting van de gebruiksduur er zo uit:

3 jaar voor tv’s tot €300

4 jaar voor tv’s van €300 tot €500

5 jaar voor tv’s van €500 tot €1000

6 jaar voor tv’s van meer dan €1000

Hoe wordt de lijst in praktijk gebruikt?

In de praktijk komt het erop neer dat winkeliers op basis van de leeftijd en aanschafprijs van je tv bepalen of ze tot iets verplicht zijn en hoeveel de tv nog waard is. Is je tv ouder dan in de lijst? Dan moet je mogelijk erg je best doen om ‘m gerepareerd te krijgen.

Winkeliers gebruiken deze lijst ook om te bepalen hoe de reparatiekosten verdeeld moeten worden.

Hoe worden reparatiekosten verdeeld?

Wanneer een reparatie van een oude tv ‘levensverlengend’ is, is het volgens de wet redelijk dat de consument eraan meebetaalt.

Een praktijkvoorbeeld: een tv van €850 is na 3 jaar defect. De reparatie kost €300 en is levensverlengend. Omdat er 3 van de verwachte 5 jaar verstreken zijn, rekent de winkelier als consumentenbijdrage aan de reparatie: 3/5 van €300 = €180. De resterende €120 neemt de winkelier voor zijn rekening.

Let op! Als het product ondeugdelijk is, is een reparatie of vervanging kosteloos, ook al wordt daarmee de levensduur verlengd.

Lees meer over tv-reparaties.

Waarom is deze methode discutabel?

De gemiddelde gebruiksduurverwachting in de lijst Uneto-VNI is wat ons betreft vooral voor goedkopere televisies kort ingeschat. Uit een enquête die we begin 2016 hielden, bleek dat tv’s van €300 tot €500 gemiddeld niet 4, maar 5 jaar gebruikt worden.

We zetten hoe dan ook vraagtekens bij het hanteren van een ‘gemiddelde gebruiksduur’. Een platte tv wordt vaak na een jaar of 6 vervangen, zien we in onze enquête. Dat is meestal omdat er behoefte is aan een grotere, modernere tv, niet omdat de oude kapot is.

Gebruiksduur is bij tv’s dus iets anders dan levensduur. Je mag daarom best verwachten dat een tv een langere levensduur heeft dan de gebruiksduur die Uneto vermeldt. Bijna 20% van de 1750 bezitters van een lcd-tv in onze enquête gebruikt de tv al meer dan 6 jaar.

Op de website van Uneto-VNI vind je informatie over de Uneto-VNI gebruiksduurverwachting.