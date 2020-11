Bel de Cyberhulplijn

Wat is de Cyberhulplijn?

De Cyberhulplijn helpt je telefonisch met phishing, WhatsApp-fraude, hacks, malware op je apparaten en andere internetproblemen. Ook als je twijfelt of wel of niet gehackt bent, kun je contact opnemen. We onderzoeken de oorzaak, beperken de schade en lossen het probleem op. Dit doen we met gericht advies en wij kijken op afstand met je mee.



Bel 070 - 513 05 04 (€1,49 per minuut / €1,20 voor leden)

De eerste 5 minuten zijn gratis!





Wij helpen bij deze problemen: