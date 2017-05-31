Archief Virusscanners

4 december 2025

Pas op voor TotalAV en foute virusscanner-vergelijkers

Via zoekresultaten en advertenties in Google vind je meerdere virusscanner-vergelijkers die je op het verkeerde been zetten. Ze bevelen bepaalde virusscanners aan omdat ze daar geld aan verdienen. Vaak is dat TotalAV, die twijfelachtig presteert en je op kosten kan jagen.