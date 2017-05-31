Archief Virusscanners

Hoe wij virusscanners testen
Lees hoe wij de verschillende virusscanners vergelijken en tot onze testresultaten komen.
Lees hoe wij de verschillende virusscanners vergelijken en tot onze testresultaten komen.
Wij zochten uit waar je goedkope antivirus en Office-software kunt kopen. Door slim te shoppen en niet zomaar je abonnement te verlengen, bespaar je al snel tientallen euro’s per jaar.
Wij testen bekende virusscanners continu. Ook doen we een tevredenheidsonderzoek onder duizenden gebruikers. Bekijk over welke merken virusscanners gebruikers het meest tevreden zijn.
Antivirusmaker Avast verzamelde en verkocht tot januari 2020 gebruikersdata. Deze data waren waren anoniem, maar mogelijk te herleiden naar gebruikers. Kun je Avast nog vertrouwen?
Kaspersky is een Russisch bedrijf. Door de oorlog in Oekraïne raden we deze software nu niet aan. Heb je de scanner al geïnstalleerd? Lees dan de hoe je de software weer verwijdert.
Via zoekresultaten en advertenties in Google vind je meerdere virusscanner-vergelijkers die je op het verkeerde been zetten. Ze bevelen bepaalde virusscanners aan omdat ze daar geld aan verdienen. Vaak is dat TotalAV, die twijfelachtig presteert en je op kosten kan jagen.
Windows-pc's hebben een virusscanner nodig. En op Android-apparaten biedt een scanner ook meerwaarde. Hoe zit het met Apple-apparaten? Malware is daar niet zo’n groot gevaar, maar phishing kun je op elk apparaat tegenkomen.
Voor antivirussoftware kun je kiezen uit verschillende fabrikanten, maar vaak ook uit diverse pakketten per fabrikant. In veel gevallen is het basispakket een net zo goede keuze als een duurder, uitgebreider pakket.
McAfee verkoopt veel verschillende antivirus-pakketten. Maar welke virusscanner is de beste voor jou? Bekijk de verschillen en zie welke versie wij hebben getest.
Bekijk de testresultaten van de Norton Security virusscanners. Naast antivirus levert Norton ook Norton Password Manager en Norton Secure VPN.
Sommige gratis virusscanners presteren bijna even goed als betaalde. Maar er zijn wel nadelen.
Voorkomen is beter dan genezen. Maar wat doe je als een computer toch besmet raakt met een virus?
Veel internetproviders bieden een virusscanner. Soms inclusief, soms moet je extra betalen. Welke opties zijn er en is deze beveiliging voldoende?
Een virusscanner houdt niet alles tegen. Daarom is vooral zelf goed opletten de beste extra maatregel. Extra beveiligingssoftware, zoals een uitgebreidere firewall of VPN-software heeft niet altijd veel nut.
Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op smartphones. Je kunt een virusscanner installeren op je Android-telefoon voor extra bescherming tegen phishing en malafide apps.
De Consumentenbond waarschuwt voor criminelen die misbruik maken van het coronavirus. Onder meer met virussen in e-mails en sms’jes en gegevens van consumenten ontfutselen.
Regionale omroep NH produceert samen met de Consumentenbond een nieuwe serie KoopKracht. In de eerste aflevering staat de privacy van consumenten centraal.
Het veel gebruikte opschoonprogramma CCleaner was bijna een maand besmet met een virus. Ook al is er geen direct gevaar, het is verstandig actie te ondernemen wanneer je CCleaner op je pc hebt staan.
Veel gezondheidswebsites plaatsen nog steeds commerciële cookies zonder toestemming van de bezoekers. Dit blijkt uit een herhaalonderzoek van de Consumentenbond naar websites die informatie bieden over ziektes en verslavingen.
Door prijzen te vergelijken kunnen consumenten tientallen euro’s per jaar besparen op antivirus- en kantoorpakketten. Dit blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond. Gespecialiseerde software-websites zijn vaak het goedkoopst.