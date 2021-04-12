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Maaltijdboxen vergeleken

Test
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Geen zin of tijd om te bedenken wat je gaat koken? Of vermijd je liever zo veel mogelijk de supermarkt? Dan kan een maaltijdbox uitkomst bieden. We namen 9 aanbieders onder de loep. Wat zijn de verschillen in mogelijkheden en voorwaarden?
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:12 april 2021

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Maaltijdbox

Wat opvalt in de test maaltijdboxen

  1. 1
    Ontevreden over de prijs-kwaliteitverhouding

    De prijs-kwaliteitverhouding is een van de aspecten waar ons het panel het minst tevreden over is. 15% vindt die prijs-kwaliteitverhouding (zeer) slecht. De prijzen lopen uiteen van €32,50 tot €45 per week voor 2 personen en 3 maaltijden.

  2. 2
    Bij 2 van de 9 aanbieders is een proefabonnement mogelijk

    Bij de andere 7 aanbieders kun je de maaltijdbox wel voor 1 week proberen, maar moet je je abonnement direct weer opzeggen. Dat moet meestal een paar dagen voor levering. 

  3. 3
    Maaltijdboxen voor eenpersoonshuishouden

    Twee aanbieders hebben ook maaltijdboxen voor eenpersoonshuishoudens. 

Deze aanbieders van maaltijdboxen onderzochten we:

  • Boerschappen
  • De Krat
  • Dinnerly*
  • Ekomenu
  • Familiebox**
  • HelloFresh
  • Marley Spoon
  • Veganbox**
  • Versh**

* Dinnerly is onderdeel van Marley Spoon.
** Familiebox, Veganbox en Versh zijn onderdeel van Bilder & de Clercq.

Het onderzoek

We bekeken aanbieders van maaltijdboxen. Een maaltijdbox is een pakket met ingrediënten voor het maken van meestal 3 tot 4 maaltijden per week. We onderzochten geen verspakketten, die je los in de supermarkt kunt kopen.  Alle aanbieders die wij onderzochten:

  • Bezorgen in heel Nederland (soms met uitzondering van de Waddeneilanden).
  • Bieden (ook) boxen voor complete maaltijden. Dus bijvoorbeeld niet alleen fruit, of alleen vlees.

We vroegen ruim 12.000 panelleden naar hun ervaring met maaltijdboxen. Ook bekeken we de voorwaarden en mogelijkheden van alle aanbieders.

Ons panel is het minst tevreden over prijs-kwaliteitsverhouding van maaltijdboxen. Over de meeste andere aspecten zijn de panelleden wel tevreden. Alle boxen kun je pauzeren en wekelijks opzetten. Dit moet je wel op tijd doen, anders krijg je de box gewoon thuisbezorgd.

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