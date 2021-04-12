Maaltijdboxen vergeleken

Deze aanbieders van maaltijdboxen onderzochten we:

Boerschappen

De Krat

Dinnerly*

Ekomenu

Familiebox**

HelloFresh

Marley Spoon

Veganbox**

Versh**

* Dinnerly is onderdeel van Marley Spoon.

** Familiebox, Veganbox en Versh zijn onderdeel van Bilder & de Clercq.

Het onderzoek

We bekeken aanbieders van maaltijdboxen. Een maaltijdbox is een pakket met ingrediënten voor het maken van meestal 3 tot 4 maaltijden per week. We onderzochten geen verspakketten, die je los in de supermarkt kunt kopen. Alle aanbieders die wij onderzochten:

Bezorgen in heel Nederland (soms met uitzondering van de Waddeneilanden).

Bieden (ook) boxen voor complete maaltijden. Dus bijvoorbeeld niet alleen fruit, of alleen vlees.

We vroegen ruim 12.000 panelleden naar hun ervaring met maaltijdboxen. Ook bekeken we de voorwaarden en mogelijkheden van alle aanbieders.