Maaltijdboxen vergeleken

Ingrid Zuurmond Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:12 april 2021
De prijs-kwaliteitverhouding is een van de aspecten waar ons het panel het minst tevreden over is. 15% vindt die prijs-kwaliteitverhouding (zeer) slecht. De prijzen lopen uiteen van €32,50 tot €45 per week voor 2 personen en 3 maaltijden.
Bij de andere 7 aanbieders kun je de maaltijdbox wel voor 1 week proberen, maar moet je je abonnement direct weer opzeggen. Dat moet meestal een paar dagen voor levering.
Twee aanbieders hebben ook maaltijdboxen voor eenpersoonshuishoudens.
Deze aanbieders van maaltijdboxen onderzochten we:
* Dinnerly is onderdeel van Marley Spoon.
** Familiebox, Veganbox en Versh zijn onderdeel van Bilder & de Clercq.
We bekeken aanbieders van maaltijdboxen. Een maaltijdbox is een pakket met ingrediënten voor het maken van meestal 3 tot 4 maaltijden per week. We onderzochten geen verspakketten, die je los in de supermarkt kunt kopen. Alle aanbieders die wij onderzochten:
We vroegen ruim 12.000 panelleden naar hun ervaring met maaltijdboxen. Ook bekeken we de voorwaarden en mogelijkheden van alle aanbieders.
Ons panel is het minst tevreden over prijs-kwaliteitsverhouding van maaltijdboxen. Over de meeste andere aspecten zijn de panelleden wel tevreden. Alle boxen kun je pauzeren en wekelijks opzetten. Dit moet je wel op tijd doen, anders krijg je de box gewoon thuisbezorgd.