Maaltijdsalade: welke is het lekkerst?

Test|Even geen zin in koken? Kant-en-klare maaltijdsalades lijken zo gezond, maar de hoeveelheid groenten houdt niet over. En in een aantal van de 16 geteste Caesar- en geitenkaassalades troffen we flink wat suiker of zout aan.

Wij hebben 16 maaltijdsalades getest, verdeeld over de 2 meest gewilde varianten: de Caesarsalade en de geitenkaassalade. We hebben ze getest op smaak (dat telt voor 45% of 50% mee), voedingswaarde (hoeveelheid energie, vezels, suikers, zout en vet) en samenstelling (hoeveel van alle ingrediënten zit er in?). Niet alleen in de salade zelf, maar ook in de dressing zit soms een hoop zout of suiker verstopt.

2 van de 16 zijn niet geheel getest, dat zijn de nieuwe salades van Albert Heijn. Zij vernieuwde begin mei 2018 haar maaltijdsalades, nét toen wij onze test hadden afgerond. De nieuwe AH-salades zijn wel op samenstelling en voedingswaarde getest, maar de uitgebreide smaaktest zat er niet meer in.

Te zoet of te zout

Meer dan 130 saladeliefhebbers namen deel aan het smaakpanel. De ene helft is liefhebber van de Caesarsalade en kreeg deze te proeven, de andere helft proefde de geitenkaasvarianten.

In de volledige test (pdf, alleen voor leden) zie je hoe de verschillende salades hebben gescoord op smaak, samenstelling en voedingswaarde. Daarin lees je ondermeer dat veel geitenkaassalades te veel suiker en verzadigd vet bevatten, sommige Caesarsalades zijn juist weer te zout.

Veel te veel suiker Er zit nog steeds veel toegevoegde suiker in voedingsmiddelen. Ondanks beloftes van voedselfabrikanten. Dat moet anders! Lees meer over onze actie

De beste Caesar en geitenkaas

Voor beide groepen is een Beste uit de Test en een Beste Koop bepaald. Dit zijn ze geworden:

Jumbo Maaltijdsalade Caesar

Beste uit de Test

Prijs: €3,80 (450 g)

Testoordeel: 7,3

Het smaakpanel geeft deze Caesarsalade met een 7,8 het hoogste gemiddelde smaakcijfer. Maar op dierenwelzijn scoort hij maar net voldoende. Dit komt omdat Jumbo gebruikmaakt van de zogenoemde ‘nieuwe standaardkip’ en reguliere scharreleieren. Ook zit er maar nauwelijks 100 gram groenten in; daarmee scoort hij beduidend slechter dan de Beste Koop van Lidl. En met €0,84 cent per 100 gram behoort hij qua prijs tot de middenmoters.

Lidl Chef Select Maaltijdsalade Caesar

Beste Koop

Prijs: €3,30 (450 g)

Testoordeel: 7,2

De hoeveelheid groente is het grootst van alle geteste salades. Ook scoort deze salade op smaak bijna even hoog als de Beste uit de Test van Jumbo en hij is ook nog €0,50 goedkoper. Maar op dierenwelzijn krijgt hij een onvoldoende, want de verwerkte kip en het gekookte eitje hebben allebei geen keurmerk. Alleen het eigeelpoeder in de dressing komt van vrije-uitloopeieren. Lidl geeft wel aan binnenkort over te stappen op Beter Leven Keurmerk 1 ster kip.

Plus Maaltijdsalade Geitenkaas

Beste uit de Test

Prijs: €4,50 (400 g)

Testoordeel: 7,5

Met €4,50 voor 400 gram is de geitenkaassalade van Plus, samen met die van Spar, omgerekend de duurste per 100 gram. Maar in de smaaktest moet hij alleen de concurrenten van Lidl en Deen voor zich dulden. Met 650 kcal blijft de Plus-salade keurig binnen de grenzen voor de voedingswaarde van een ideaal hoofdgerecht. Ook bevat hij keurig 150 gram groenten. Net als alle andere geitenkaassalades bevat hij wel veel verzadigd vet. Ook door de lagere score op vezels komt het oordeel voor de voedingswaarde dus niet boven de 6 uit.

Lidl Chef Select Maaltijdsalade Geitenkaas

Beste Koop

Prijs: €3,90 (450 g)

Testoordeel: 7,4

De goedkoopste geitenkaassalade smaakt ook nog het lekkerst. Voor slechts €0,87 per 100 gram krijg je bij Lidl een maaltijdsalade waarvoor het smaakpanel gemiddeld een 7,9 geeft. Maar op voedingswaarde scoort de Lidl-salade net een onvoldoende, door het hoge aandeel suiker en verzadigd vet.

Haal jij meestal voor het gemak een maaltijdsalade of ga je in de keuken aan de slag met verse ingrediënten? Praat mee in de community.

Lees ook:

Het artikel Test maaltijdsalades (pdf, alleen voor leden) uit de Consumentengids van juli/augustus 2018