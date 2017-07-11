Nieuwe of gewijzigde opstalverzekering nodig

Vergelijk als je gaat verhuizen premies en voorwaarden in onze woonverzekeringvergelijker. Kijk of je je bij een andere verzekeraar misschien voordeliger kunt verzekeren. Of met betere voorwaarden. Elk halfjaar vergelijken we de voorwaarden van opstalverzekeraars en bepalen we de beste opstalverzekering.

Koop je je eerste huis? Of woon je nu nog in een huurwoning. Dan heb je nog geen opstalverzekering. De bank waar je je hypotheek hebt afgesloten, zal een goede opstalverzekering verplicht stellen. De premies van opstalverzekeringen lopen flink uiteen.

Zorg dat je niet onderverzekerd bent. Veel verzekeraars geven een onbeperkte herbouwwaardegarantie. Bij sommige verzekeraars moet de herbouwwaarde bepaald zijn met een herbouwwaardemeter of taxatierapport. Dit geldt voor:

Ansvaridea

De Goudse

Ik kies zelf van a.s.r.

Klaverblad

Nationale-Nederlanden

Zevenwouden

ZLM

Bij Deck, Lancyr, Rhion en Zevenwouden geldt een garantie tegen onderverzekering, maar wel met een maximum. Bij Deck, Lancyr en Zevenwouden is dat €1.000.000 en bij Rhion €1.500.000. Bij andere verzekeraars kun je niet onderverzekerd zijn.

Opstalverzekering behouden bij verhuizing

Heb je al een opstalverzekering en wil je deze behouden? Stuur dan een adreswijziging naar je verzekeraar. Meestal kan dat ook online. Waarschijnlijk verandert de premie van je opstalverzekering. De premie is namelijk afhankelijk van waar je woont, en het type en de grootte van je nieuwe huis.

Opstalverzekering en appartement

Verhuis je naar een koopappartement, dan hoef je in principe niet zelf een opstalverzekering af te sluiten. Daar moet de Vereniging van Eigenaren (VvE) voor zorgen. Maar wat als die niet actief is? Of als het appartement veel luxer is dan de andere appartementen? Verzeker dan het eigenaarsbelang mee op je inboedelverzekering. Lees meer over het verzekeren van je appartement.

Een tip is om is na te gaan waar de VvE de opstalverzekering heeft ondergebracht. Vraag bij deze verzekeraar ook een offerte voor je eigen inboedelverzekering. Het afsluiten van je inboedel- en opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar bespaart gedoe bij een schadeclaim.

Tijdelijk 2 huizen verzekeren

Heb je de sleutel van je nieuwe huis en is je oude huis nog niet overgedragen aan de nieuwe eigenaar? Dan heb je tijdelijk 2 huizen die allebei verzekerd moeten zijn. Let dus goed op dat je je nieuwe woning ook verzekert. Bij de meeste verzekeraars kun je voor een korte periode wel 2 woonhuizen verzekeren. Check goed de voorwaarden bij leegstand. En meldt het bij je verzekeraar.

Maximale termijn

Er geldt een maximale termijn dat een huis onbewoond mag zijn. Bij de meeste verzekeraars ligt dat tussen de 3 en 6 maanden. Bij a.s.r., Rhion en Zevenwouden kun je terecht voor een termijn van maximaal 12 maanden. Voor het huis dat je niet meer, of nog niet, bewoont, geldt de dekking voor die beperkte termijn. Soms is er een beperking in de dekking. Dan is bijvoorbeeld alleen schade door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, hagel en luchtverkeer gedekt. Ook kan glasdekking beperkt zijn.

Staat de woning voor meer dan een jaar leeg? Informeer dan bij a.s.r., Rhion en Zevenwouden of er nog mogelijkheden zijn. Of onderzoek de mogelijkheden én de premie bij de Vereende of OOM verzekeringen.

Van koop naar huur

Verhuis je van een koophuis naar een huurwoning, dan heb je geen opstalverzekering meer nodig. Je mag deze polis opzeggen met ingang van de datum waarop je de sleutel overdraagt aan de nieuwe eigenaar.

Ga voor je nieuwe huurhuis wel na of er sprake is van een huurdersbelang. Hieronder vallen alle veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die je zelf hebt aangebracht of (tegen betaling) hebt overgenomen van de vorige huurder. Denk aan een parketvloer, luxere keuken of badkamer, maar ook schilderwerk en behang. Deze zaken zijn niet standaard gedekt op de opstalverzekering van de verhuurder. Bedenk of je dit wilt meeverzekeren op de inboedelverzekering.

Korting bij inbraakpreventie

Misschien is je nieuwe huis voorzien van bepaalde inbraakwerende zaken, zoals goedgekeurd hang- en sluitwerk op deuren/ramen en verlichting bij de buitendeur. Als je huis voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)of is je huis elektronische beveiligd en heb je een Borg-certificaat, dan krijg je bij een aantal opstalverzekeraars korting op de premie en/of een betere dekking. De korting op je opstalverzekering kan oplopen tot wel 20%.