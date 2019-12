Legionellabesmetting voorkomen

Wat is legionella?

Legionella (of eigenlijk: legionella pneumophila) is een bacterie die groeit in water tussen de 20 en 50 graden. Meestal gebeurt dat als het water stilstaat. De legionellabacterie is de bacterie die verantwoordelijk is voor de veteranenziekte (legionellose) en de legionellagriep.

Hoe raak ik besmet met legionella?

Als water met de legionellabacterie in zeer kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kun je door inademing van die druppeltjes geïnfecteerd raken. Dit kan voorkomen bij het inademen van waternevel van douches, fonteinen of hogedrukspuiten. Maar ook bij luchtbellen in bubbelbaden, of door luchtbevochtiging door apparaten die water vernevelen. Van besmet water drinken wordt je dan weer niet ziek.

Wat zijn de klachten?

De meeste mensen worden niet ziek als ze de legionellabacterie inademen. Sommige mensen krijgen griepachtige klachten. Dit noemen we ook wel de legionellagriep of Pontiac fever. In zeldzame gevallen veroorzaakt de legionellabacterie een ernstige longontsteking, met mogelijk dodelijke afloop. Deze noemen we ook wel veterarenziekte (legionellose). Verschijnselen van veteranenziekte zijn:

Snel opkomende hoofdpijn

Spierpijn

Ziek gevoel

Hoge koorts

Hoesten

Kortademigheid

Erge vermoeidheid

Verwardheid

Ouderen, mensen met een slechte gezondheid of een verminderde afweer en rokers hebben meer kans op zo’n ernstige longontsteking. Veteranenziekte is vrij zeldzaam. Op dit moment komt het ongeveer 500 keer per jaar voor in Nederland.

Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?

Op sommige locaties is legionellapreventie wettelijk verplicht. Denk aan ziekenhuizen, hotels en badinrichtingen. De kans dat je thuis klachten krijgt door legionellabesmetting is erg klein. Om groei van de legionellabacterie thuis te beperken kun je de volgende maatregelen te nemen:

Stel de boiler of combiketel af op minimaal 60 graden.

Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks. Spoel bij terugkomst van vakantie alle leidingen (kranen en douche) enkele minuten door voor vers water. Doe dit andersom ook bij aankomst op je vakantie-adres.

Laat aanpassingen aan de drinkwaterinstallatie door een erkend bedrijf doen en ga niet zelf knutselen.

Reinig apparaten die water vernevelen of sproeien regelmatig en laat geen water in de apparaten staan. Denk aan de tuinslang, hoge drukspuit, plantenspuit, bubbelpaden, apneu-apparaat, luchtbevochtigers, waterbevalling. Apparaten waarbij de temperatuur regelmatig boven de 60 graden komt of geen water verneveld wordt, vormen geen gevaar. Denk aan koffiezetapparaten en stoomapparaten.

Er is geen vaccin dat legionellabesmetting kan voorkomen. Stoppen met roken vermindert de kans op veteranenziekte als gevolg van legionellabesmetting.

Hoe wordt veteranenziekte behandeld?

Veteranenziekte moet snel behandeld worden met antibiotica. Het kan enkele weken duren voor iemand weer de oude is. Sommige mensen blijven last houden verschijnselen als vermoeidheid, kortademigheid of vergeetachtigheid. Door slechte of te late behandeling kan de patiënt overlijden.

Lees ook:

Bronnen: RIVM.nl, stichtingveteranenziekte.nl, thuisarts.nl