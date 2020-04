Vanaf 1 juli 2020 moet iedere Nederlander elektronisch en gratis bij zijn medische gegevens kunnen. Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) hadden hier een belangrijke rol in moeten spelen, maar veel zorgverleners zijn er nog niet klaar voor. Wat is een PGO en wat kun je er al mee?

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app waar iedereen zijn of haar eigen gezondheidsgegevens kan verzamelen, beheren en delen. Je kunt er bijvoorbeeld je labuitslagen, foto’s of medicijngebruik zien van de huisarts, ziekenhuis of apotheek.

In een PGO kun je ook zelf gezondheidsgegevens toevoegen, zoals je bloeddruk, hartslag of sportprestaties. Zo is er een volledig overzicht van al je gezondheidsgegevens.

Wie heeft er toegang tot een PGO?

Een PGO is persoonsgebonden, dus alleen de eigenaar heeft toegang tot de gegevens die erin staan. Wel moeten de gegevens vanuit een PGO uiteindelijk eenvoudig gedeeld kunnen worden met een arts of andere zorgverlener.

Wat is het verschil met het LSP?

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een netwerk waarbinnen zorgverleners patiëntgegevens kunnen delen. Dit gebeurt alleen na toestemming door de patiënt. Bij het LSP ontbreekt de inzage en het overzicht door patiënten in hun medische gegevens. Een PGO is dan ook geen vervanging van het LSP, maar een aanvulling erop.

Kunnen zorgverzekeraars ook in een PGO kijken?

Nee, de eigenaar van een PGO bepaalt wie wat kan zien.

Hoe zit het met de privacy?

Om te zorgen dat PGO’s en systemen van zorgverleners veilig gegevens met elkaar uitwisselen, is de Stichting MedMij opgericht. MedMij heeft diverse regels opgesteld. Zo worden gezondheidsgegevens bij uitwisseling altijd versleuteld en zijn er strenge eisen aan beveiliging en toegankelijkheid. Zorgverleners, websites en apps met een MedMij-label wisselen gezondheidsgegevens veilig uit.

Kost een PGO geld?

Nee, voormalig minister Bruins van Medische zorg heeft gezegd dat iedereen gratis gebruik kan maken van een PGO. De overheid betaalt PGO-leveranciers daarom voor iedere gebruiker die zijn medische gegevens ophaalt €7,50. Wel kunnen onderdelen van een app of website betaald zijn. Denk aan het inwinnen van persoonlijk gezondheidsadvies, het volgen van online behandelingen en het chatten met zorgverleners.

Doet iedere zorgverlener mee?

Nee, net als voor gebruikers is het ook voor zorgverleners niet verplicht om de dossiers van hun patiënten te ontsluiten via een PGO. Wel zijn zorgverleners verplicht om vanaf 1 juli het medisch dossier van patiënten gratis digitaal beschikbaar te hebben.

Waar kan ik vanaf 1 juli mijn medisch dossier vinden, als de PGO’s nog niet klaar zijn?

Omdat PGO’s nog niet klaar zijn, hebben de meeste zorgverleners straks een patiëntenportaal waar je je medische gegevens kunt bekijken. Op websites van de zorgverleners kun je met je DigiD inloggen als je nieuwsgierig bent naar de uitslagen van het bloedonderzoek, je voorgeschreven medicijnen of wat de huisarts over je heeft opgeschreven.

Wanneer kan ik mijn medische gegevens via een PGO inzien?

De verwachting is dat eind dit jaar de meeste huisartsen zijn aangesloten. Maar het gaat nog wel even duren voordat dit voor alle zorgverleners geldt en gegevens ook gedeeld kunnen worden.

