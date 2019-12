Btw zonnepanelen terugvragen

Gebruik de kleineondernemersregeling

De Belastingdienst beschouwt particulieren die stroom aan het net leveren op verzoek als kleine ondernemer. Dat levert voordeel op, omdat je als ondernemer de betaalde btw over de aanschaf en installatie van de panelen terug kunt krijgen.

Deze kleineondernemersregeling (KOR) is de moeite waard. Het gaat al gauw om €700 tot €900 bij een systeem van 12 panelen, afhankelijk van type en vermogen van de zonnepanelen.

Zo vraag je een kleine ondernemersregeling aan

Voor de regeling moet je een aantal administratieve handelingen doen, zoals een (meestal) eenmalige btw-aangifte. Op de website van Milieu Centraal vind je een gedetailleerd stappenplan. Je kunt de teruggaaf ook laten doen door een belastingadviseur of door een bedrijf dat gespecialiseerd is in btw-teruggaaf bij zonnepalen. Dit kost ongeveer €100.

Let op bovengrens btw

Ondernemers betalen ook btw over de opbrengsten uit de teruggeleverde stroom. Voor dat laatste krijg je binnen de kleineondernemersregeling een ontheffing, zolang je jaarlijks niet meer dan €1345 aan btw zou moeten betalen. Bijna iedere particulier met zonnepanelen blijft ruim onder deze grens. Zzp'ers moeten opletten, omdat ook andere btw-plichtige activiteiten meetellen en je de grens van €1345 dus eerder bereikt.

Aanvraagtermijn voor teruggave

Je moet de btw binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar terugvragen. Heb je in 2019 zonnepalen gekocht, dan is de deadline dus 1 juli 2020.

Als je te laat bent kun je de belastinginspecteur nog om een 'ambtshalve teruggaaf' verzoeken. Dit kan tot 5 jaar na het jaar van aanschaf. Je kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de belastinginspecteur. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht tot 20 juni 2013.

Heb je zonnepanelen gekocht, maar je nog niet geregistreerd als ondernemer? Dan kun je dit alsnog doen. Ook als je de zonnepanelen hebt gekocht in 2013 of eerder. Je krijgt dan alsnog een aangifte voor het tijdvak waarin je de panelen hebt gekocht. Met deze aangifte kun je de btw terugvragen. Meer informatie lees je op de website van de Rijksoverheid.

Bij nieuwbouw extra btw-teruggaaf

Heb je een nieuwbouwwoning inclusief zonnepanelen gekocht? Dan is het fiscale voordeel nog groter. Je kunt ook een deel van het dak als zakelijk gebruik aanmerken, omdat dat dakdeel de zonnepanelen ondersteunt. Je kunt dus ook een deel van de betaalde btw voor het dak terug vragen. Kopers kunnen de btw-aangifte tot 5 jaar terug corrigeren en daarmee het extra bedrag aan btw alsnog terugvragen.

Zo bereken je het extra bedrag terug te vragen btw

Deel van het aantal m2 van het deel van het dak waarop de zonnepanelen zijn geplaatst door het aantal m2 van de woonoppervlakte plus het aantal m2 van het deel van het dak waarop de zonnepanelen zijn geplaatst.

Een voorbeeld

Van het dak wordt 20m2 voor zonnepanelen gebruikt. De woonoppervlakte is 250 m2. Dat betekent dat 20/(250+20) deel van de btw op de nieuwbouw voor teruggaaf in aanmerking komt. Bij een nieuwbouwwoning van € 350.000 is de extra aftrek ongeveer €4.500.

