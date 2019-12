Eerste indruk|Met de donkere dagen voor de deur is de Waka Waka Power in meerdere opzichten een lichtpuntje. De zaklamp laadt op met zonlicht en de opgeslagen energie kan worden gebruikt om je smartphone, tablet of ander mobiel apparaat op te laden. Maar het sympathiekste aspect van de lamp is dat van de opbrengst het licht in arme delen van de wereld wordt verspreid. Onder het motto: 'buy one, give one' wordt er voor elke verkochte lamp een gedoneerd aan een goed doel.

Review Waka Waka Power

Uiterlijk

De Waka Waka Power is een zaklamp en extra accu ineen, die werkt op zonlicht. Het formaat is dat van een dubbeldikke smartphone. Het geel-grijze design van 'the Power' is op zijn minst opvallend. De twee ledlampjes en de royale bedieningsknop aan de voorkant geven hem een gezicht en een sympathieke uitstraling. De afdekklep is tevens de voet waarmee de lamp in verschillende standen ergens op kan worden gezet. Het gat in de klep past om een flessenhals of kan met behulp van een touwtje worden benut om er een hanglamp van te maken. De grijze achterkant bestaat grotendeels uit zonnepaneel. Met de verstelbare voet bepaal je de ideale invalshoek ten opzichte van de zon. De uitvoering is degelijk. De Power is niet waterdicht, maar moet een flinke regenbui kunnen doorstaan.

Uithoudingsvermogen

Volgens de makers is een dagje opladen in de zon goed voor 80 uur bijverlichting (of twintig uur gericht werklicht). Op Nederlands novemberdagen komt de accu echter niet verder dan halfvol, zelfs na meerdere dagen in de vensterbank te hebben gebivakkeerd. Op zich genoeg om als zaklamp te werken, maar te weinig om een telefoon helemaal op te laden. Gelukkig kun je in de wintermaanden met de adapter van je smartphone de accu 100% volladen aan het stopcontact, zodat je onderweg je telefoon of tablet kan bijladen. Maar zelfs met een volle lading van het net bleek 80 uur licht te veel gevraagd. Na zo'n 65 uur wordt het donker. Op zich respectabel, maar toch zo'n 20% minder dan geclaimd.

Licht

Het licht van Power is krachtig en omdat de bedieningsknop precies onder de 'oogjes' zit, moet je bij het inschakelen zorgen dat hij niet in je ogen schijnt. De eerste stand is namelijk de 'torch-mode' en die is werkelijk oogverblindend. Met drie keer drukken, schakelt de power steeds een stapje terug van werklicht naar leeslicht tot nachtlampje. De knop drie seconden ingedrukt houden levert een SOS-signaal o p. Dat kan van levensbelang zijn voor de bergwandelaar die klem zit in een spelonk of dobberend op het water zonder benzine in je motor. Zelfs met autopech op een donkere landweg een handige functie.

Opladen

De oplaadfunctie van de Power wordt geactiveerd door het op te laden apparaat met een kabel in de usb-poort te steken. Een blauw lichtje geeft aan dat er daadwerkelijk wordt opgeladen. In principe kan de Power zichzelf en een gsm gelijktijdig opladen, maar als de zon zich niet laat zien, trekt een krachtige smartphonebatterij de accu van de Power bijna leeg. De ingebouwde beveiliging zorgt ervoor dat de accu nooit helemaal leeg raakt, dat is namelijk funest voor de batterij.

Batterij

De 2200mAh LiPo-batterij moet zo'n 500 volledige laadcycli zijn werk doen voor de capaciteit terugloopt. Dat lijkt weinig maar in de praktijk ben je vaker aan het bijladen en dat telt niet als volledige cyclus. Bij dagelijks gebruik zou de batterij zo'n drie jaar zonder problemen mee moeten kunnen. Bij een lagere gebruiksfrequentie langer. Volgens de makers houdt een ongebruikte Power zijn lading zo'n vier maanden vast. Maar als batterijen van dit type te lang stilliggen, neemt de capaciteit af. Hoewel de Power veel zon nodig heeft om zich zelf op te laden is een plekje op het dashboard bij volle zon af te raden. Zowel de batterij als de behuizing kunnen beschadigen bij temperaturen boven de 60 graden.

Controlelampjes

De laadindicatie is een aardige maar weinig precieze hulp, omdat de vier groene lampjes de batterij ruwweg in kwarten verdeelt. Twee lichtjes betekent dat je ergens tussen 50 en 75% energie hebt. Omdat de batterij in de laatste fase op druppellading overschakelt, betekent dat 'vol' ergens tussen de 98% en 100% ligt, waardoor het vierde lampje niet altijd op licht.

Prijs en concurrentie

Met €59 is de Power aan de prijs, maar in zijn soort is er weinig concurrentie. Op papier lijkt de XStorm Magma Solar Charger AM116 een vergelijkbaar apparaat en zo'n 25% goedkoper. Maar Waka Waka zet een flink deel van de opbrengst van de Power in om arme landen en getroffen gebieden van licht te voorzien. Eind 2013 werd voor elke in Nederland aangeschafte lamp er eentje in de Filipijnen ontstoken. In dat licht is de Power een koopje.

Pluspunten

Krachtig en functioneel licht;

laadt gsm en tablet;

laadt ook op aan stopcontact;

degelijke en compacte reisgenoot;

innemend design;

koper brengt licht in gebieden zonder elektriciteit.

Minpunten

Direct en intens zonlicht nodig voor de maximale lading;

positie aan/uit knop (verblindend!);

niet waterdicht;

de accu is niet te vervangen.

Conclusie

In Nederlandse winters mag de Waka Waka Power dan niet helemaal uit de verf komen, het is toch een unieke én functionele gadget. De combinatie van krachtige zaklamp en extra accu maakt hem de ideale reisgenoot voor kampeerders, maar eigenlijk ook voor de kantoortas van forenzen die in de trein lekker door willen werken op tablet of smartphone. Ook bij het klussen in slecht verlichte hoekjes is de lamp dankzij zijn verstelbare voet erg handig. Alternatieve combinaties zijn zeldzaam en doorgaans geheel afhankelijk van net- of batterijstroom en dus minder flexibel. De 'buy one, give one'-campagnes maken de Waka Waka Power ook een zeer sympathieke lamp.

