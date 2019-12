Betalen voor meeverzekerde kinderen bij 4 zorgverzekeraars

Alleen bijbetalen bij aanvullend pakket

Kinderen zijn altijd kosteloos verzekerd voor de basisverzekering. De basisverzekering dekt de meeste noodzakelijke zorg voor kinderen tot 18 jaar. Daarnaast zijn kinderen verzekerd voor zorg uit het aanvullende pakket van de ouder waarbij ze staan ingeschreven. Vaak is het daarom te raden om kinderen mee te verzekeren bij de ouder met de meest uitgebreide verzekering. Voor deze aanvullende verzekeringen mogen verzekeraars wel premiekosten rekenen aan meeverzekerde kinderen.

Extra kosten bij verschillende verzekeraars

Menzis en PMA (een collectief van Menzis) rekenen alleen bij de meest uitgebreide tandartsverzekering (overigens de enige tandartsverzekering die bij hen voor kinderen afsluitbaar is) kosten voor meeverzekerde kinderen. Bij Menzis geldt een bedrag van €15 voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Jongere kinderen zijn gratis meeverzekerd. PMA hanteert dezelfde leeftijdscategorie, maar daar betaal je €13,50 per meeverzekerd kind.

ONVZ en VvAA vragen extra premiekosten voor meeverzekerde kinderen bij hun 2 meest uitgebreide aanvullende verzekeringen. Voor deze polissen moet je als ouder €19 en €25,75 bijbetalen.

ZEKUR rekent voor alle aanvullende (tandarts)verzekeringen extra kosten voor meeverzekerde kinderen. Voor de specifieke zorgverzekeringen (fysiotherapie, buitenland, tandarts) geldt een bijbetaling van €2,50, en voor het totaalpakket (Extra ZEKUR Zorg) €7,50.

