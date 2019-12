Niet overgestapt? Aanvullende polis wijzigen soms nog mogelijk

Nieuws|Heb je je oude verzekering uiterlijk 31 december opgezegd? Dan heb je nog de hele maand januari de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten. Maar ook als je niet van zorgverzekeraar bent overgestapt kun je vaak in januari je huidige (aanvullende) verzekering nog wijzigen.

Wijzigen huidige polis

Ook als je niet overstapt van zorgverzekeraar kun je je zorgverzekeringpakket wijzigen. Wijzigingen in de basisverzekering kunnen het type polis (budget, natura, combinatie of restitutie) en de hoogte van het eigen risico betreffen. Voor de aanvullende verzekeringen kun je het type pakket en de hoogte van de vergoedingen wijzigen.

Basisverzekering aanpassen

Bij de meeste verzekeraars heb je tot en met 31 december de tijd om het type basisverzekering en de hoogte van het eigen risico te wijzigen. De grote vier verzekeraars CZ, Menzis (inclusief alle labels), VGZ (inclusief alle labels) en Zilveren Kruis geven aan dat oudejaarsdag hiervoor de laatste mogelijkheid was, net als Delta Lloyd, OHRA, De Friesland, Avéro Achmea, Salland Zorgverzekeringen en ZorgDirect.

Zorg en Zekerheid hanteert een deadline van 8 januari. Hierbij geldt wel dat het eigen risico niet verlaagd kan worden als er in de periode van 1 januari tot 8 januari aanspraak op is gemaakt. Bij FBTO heb je tot en met 13 januari de tijd om wijzigingen in de basisverzekering door te geven. DSW, InTwente, Stad Holland, Ditzo, De Amersfoortse en ONVZ (inclusief alle labels) geven aan dat de hoogte van het eigen risico tot en met 31 januari kan worden aangepast.

Aanvullende verzekering aanpassen

Bij zorgverzekeraars CZ, Delta Lloyd, OHRA, De Friesland en Menzis (inclusief alle labels) geldt dat ook het aanpassen van de aanvullende verzekering uiterlijk 31 december had moeten gebeuren. Bij Zilveren Kruis, VGZ (inclusief alle labels), ONVZ (inclusief alle labels), DSW, InTwente, Stad Holland, Ditzo, de Amersfoortse en Avéro Achmea kun je je aanvullende pakket nog tot en met 31 januari wijzigen.

Zorg en Zekerheid en FBTO hanteren bij wijzigingen in de aanvullende verzekering dezelfde deadline als bij wijzigingen in de basisverzekering: 8 januari (Zorg en Zekerheid) en 13 januari (FBTO). Bij FBTO geldt wel dat de klant gedurende het jaar elke maand nog modules kan aanzetten (m.u.v. de modules Tand en Spieren & Gewrichten).

Wachttijd

Voor Salland en ZorgDirect geldt de uiterste wijzigingsdatum van 31 december voor zowel wijzigingen in de basisverzekering als het afschalen van de aanvullende verzekering. De aanvullende polis ophogen kan nog het hele jaar. Let erop dat er dan wel een wachttijd van 6 maanden geldt, voordat aanspraak kan worden gemaakt op vergoedingen vanuit de nieuwe aanvullende verzekering.

