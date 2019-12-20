Meeste mensen kiezen voor standaard eigen risico en aanvullende dekking

Eigen risico

Ruim driekwart (77,4%) van onze overstappers tot nu toe kiest ervoor het eigen risico niet te verhogen. Van degenen die het eigen risico wél verhogen doet ruim driekwart (75,8%) dat maximaal, door te kiezen voor een eigen risico van €885.

Bij een maximale verhoging van het eigen risico krijg je ongeveer de helft van die verhoging aan premiekorting terug. Verhoog je het eigen risico van €385 dus met €500 (tot het maximale €885), dan krijg je zo’n €250 korting op je jaarpremie. De exacte korting verschilt per verzekeraar.

Aanvullende verzekering

30% van onze overstappers tot nu toe houdt het bij alleen een basisverzekering voor 2020. Bijna een kwart (23%) kiest zowel een aanvullende verzekering als een tandartsverzekering bovenop de basisverzekering. 27% gaat voor een basisverzekering met alleen een aanvullende verzekering en 21% kiest een basisverzekering met alleen een tandartspakket.

Overstappen

Jaarlijks stapt zo’n 7% van de Nederlanders over van zorgverzekeraar. De meesten doen dat pas in de laatste dagen van het jaar. Als je je huidige zorgverzekering uiterlijk 31 december opzegt, heb je nog tot en met 31 januari de tijd een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.