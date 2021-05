Zorgverzekering 2021: verzekerden kiezen voor meer zekerheid

Overstappers

Eind 2020 zijn er 1,1 miljoen mensen overgestapt van zorgverzekeraar. Dat komt neer op 6,5% en is gelijk aan vorig jaar. Tellen we de verzekerden die een andere zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar hebben afgesloten mee in het overstappercentage, dan komt dat uit op 9,7%.

Aanvullende verzekering

Het percentage verzekerden met een aanvullende zorgverzekering is in 2021 gestegen. In 2021 heeft 84,9% een aanvullende verzekering, tegenover 83,2% in 2020. Opvallend daarbij is dat een combinatiepakket van een aanvullende zorgverzekering inclusief verzekering voor mondzorg populairder is dan vorig jaar. Van de volwassenen koos 32% dit jaar zo’n verzekering, terwijl dat in 2020 nog maar 22% was.

Basisverzekering

De naturapolis blijft de meest populaire basisverzekering. Van de verzekerden koos 77% hiervoor; 15% koos een restitutiepolis en 8% een combinatiepolis.

De dalende trend voor de collectieve zorgverzekering zet dit jaar verder door. Tegenover 63,5% in 2020 heeft dit jaar nog maar 61,6% een collectieve zorgverzekering.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt al enkele jaren €385. Zo ook in 2021. Maar voor het eerst in jaren is het percentage verzekerden dat kiest voor een vrijwillig eigen risico gedaald (van 13,3% in 2020 naar 13,1% in 2021). Overstappers kiezen vaker voor een vrijwillig eigen risico (17%) dan mensen die niet overstappen (10%). Van de mensen die het eigen risico verhogen, doet ruim driekwart dat maximaal, tot €885.

Premie

De gemiddelde basispremie voor 2021 bedraagt €1505 op jaarbasis. Dat is een stijging van bijna 4% ten opzichte van 2020, toen de gemiddelde jaarpremie €1448 bedroeg.

Voor het tweede jaar op rij is de gemiddelde betaalde jaarpremie voor individueel verzekerden lager dan die voor collectief verzekerden (€1424 tegenover €1460).

Marktaandelen

De vier grootste zorgverzekeraars (Achmea, CZ, Menzis en VGZ) hebben samen een marktaandeel van 85%. Dat is vrijwel even hoog als vorig jaar (84,9%). ASR is de grootste groeier. Deze verzekeraar ziet zijn marktaandeel voor 2021 met 41,2% stijgen.