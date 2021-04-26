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Zorgverzekering 2021: verzekerden kiezen voor meer zekerheid

Meer verzekerden kiezen voor een aanvullende zorgverzekering. En minder verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplichte eigen risico. Verzekerden lijken dus voor 2021 voor meer zekerheid te kiezen. Dat blijkt uit de Zorgthermometer ‘Verzekerden in Beeld: 2021’ van Vektis.
fauve panis

Fauve Panis   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:26 april 2021

zorgverzekering-overstappen

Overstappers

Eind 2020 zijn er 1,1 miljoen mensen overgestapt van zorgverzekeraar. Dat komt neer op 6,5% en is gelijk aan vorig jaar. Tellen we de verzekerden die een andere zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar hebben afgesloten mee in het overstappercentage, dan komt dat uit op 9,7%.

Aanvullende verzekering

Het percentage verzekerden met een aanvullende zorgverzekering is in 2021 gestegen. In 2021 heeft 84,9% een aanvullende verzekering, tegenover 83,2% in 2020. Opvallend daarbij is dat een combinatiepakket van een aanvullende zorgverzekering inclusief verzekering voor mondzorg populairder is dan vorig jaar. Van de volwassenen koos 32% dit jaar zo’n verzekering, terwijl dat in 2020 nog maar 22% was.

Basisverzekering

De naturapolis blijft de meest populaire basisverzekering. Van de verzekerden koos 77% hiervoor; 15% koos een restitutiepolis en 8% een combinatiepolis.

De dalende trend voor de collectieve zorgverzekering zet dit jaar verder door. Tegenover 63,5% in 2020 heeft dit jaar nog maar 61,6% een collectieve zorgverzekering.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt al enkele jaren €385. Zo ook in 2021. Maar voor het eerst in jaren is het percentage verzekerden dat kiest voor een vrijwillig eigen risico gedaald (van 13,3% in 2020 naar 13,1% in 2021). Overstappers kiezen vaker voor een vrijwillig eigen risico (17%) dan mensen die niet overstappen (10%). Van de mensen die het eigen risico verhogen, doet ruim driekwart dat maximaal, tot €885.

Premie

De gemiddelde basispremie voor 2021 bedraagt €1505 op jaarbasis. Dat is een stijging van bijna 4% ten opzichte van 2020, toen de gemiddelde jaarpremie €1448 bedroeg.

Voor het tweede jaar op rij is de gemiddelde betaalde jaarpremie voor individueel verzekerden lager dan die voor collectief verzekerden (€1424 tegenover €1460).

Marktaandelen

De vier grootste zorgverzekeraars (Achmea, CZ, Menzis en VGZ) hebben samen een marktaandeel van 85%. Dat is vrijwel even hoog als vorig jaar (84,9%). ASR is de grootste groeier. Deze verzekeraar ziet zijn marktaandeel voor 2021 met 41,2% stijgen.

 

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