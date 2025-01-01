icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Homepage van de Consumentenbondlogo van de Consumentenbond
InloggenWord nu lid
Online lezen
Toon alle producten

MakitaDDF470ZJ (zonder accu)

Niet getest

Dit product hebben we niet getest.

  • Type boormachine:  Schroefboormachine
  • Aantal meegeleverde accu's:  0 accu's
  • Voltage accu:  14,4 V

Laagste prijzen

Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt onze beoordelingen niet - Meer informatie.
Producten aan het zoeken...

Prijzen