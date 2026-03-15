Productveiligheid centraal op Werelddag Rechten van de Consument 2026

Steeds meer onveilige producten

Op 15 maart is het de Werelddag van de Rechten van de Consument (World Consumer Rights Day). Dan wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de rechten en de bescherming van consumenten. Dit jaar staat de dag in het teken van productveiligheid. Niet voor niets, want consumenten kopen steeds vaker - zonder dat ze het weten - onveilige producten via webshops en online platforms.

Uitdagingen

Op het gebied van productveiligheid is er een aantal uitdagingen:

Ernstige veiligheidsproblemen bij producten

Uit onze tests, en ook van onze Europese collega’s, en toezichthouders in Europa blijken er regelmatig ernstige veiligheidsproblemen te zijn. Zo kunnen er ontwerpfouten zijn bij producten met een mechanisch risico. Denk aan traphekjes waar kinderen doorheen kunnen glippen of ventilatoren waar kleine vingers bij de draaiende bladen kunnen komen. Ook bij elektrische producten, zoals powerbanks, zijn er soms gevaarlijke fouten. Daarnaast zijn er risico’s door schadelijke stoffen in producten zoals cadmium in sierraden. Of problemen met de duurzaamheid van materialen zoals PFAS.

Steeds meer producten van buiten de EU

Een tweede groot probleem is de snelle groei van online platforms en webshops die producten van buiten de EU verkopen. Veel van die producten voldoen niet aan de EU-veiligheidseisen. In een recent onderzoek van Europese consumentenorganisaties voldeed ongeveer 70% van de producten van platforms als Temu en SHEIN niet aan Europese veiligheidsnormen. Een kwart werd zelfs als gevaarlijk beoordeeld. Het ging bijvoorbeeld om verstikkingsgevaar en giftige stoffen, en brandgevaar bij elektrische producten. Ook op grote bekende platforms kunnen onveilige producten nog steeds verkocht worden door externe verkopers.

Onmogelijk om alle pakketjes te controleren

Tegelijkertijd groeit het aantal producten dat Europa binnenkomt enorm. Waar vroeger grote partijen van hetzelfde product werden geïmporteerd, komen nu miljoenen losse pakketjes binnen via online bestellingen. Het is voor douane en toezichthouders onmogelijk om al die producten te controleren. Daardoor kunnen onveilige producten toch bij consumenten thuis belanden.

Reële risico's

Dat de risico’s reëel zijn, blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Europese waarschuwingssysteem over gevaarlijke producten (Safety Gate). In 2025 werden vooral cosmetica (36%), speelgoed (16%) en elektrische apparaten (11%) gemeld als gevaarlijk product.

Productveiligheid is geen nationale kwestie. Producten worden ontworpen in het ene land, gemaakt in een ander land en via wereldwijde platforms verkocht. Om consumenten goed te beschermen zijn daarom sterke Europese regels, goed toezicht en internationale samenwerking nodig.

Versoepeling regels ten koste van veiligheid

Er wordt wel gezegd dat de regels te streng en gedetailleerd zijn. Daarom vraagt de industrie om de regels te versimpelen. Zoals recent bij de Chemical omnibus die de cosmetica- en de detergenten verordening bevat. En de Digital Omnibus die gaat over de AVG en de AI Act. We zien dat dit vaak ten koste dreigt te gaan van de veiligheid.

Wat wij doen

Als consument heb je recht op een veilig product. Maar aan de verpakking of het product zelf zie je niet altijd of het veilig is. Daarom doen wij dat voor je. Wij testen de veiligheid van verschillende producten. Ook vertellen we wat je kan doen als je een onveilig product hebt gekocht.