Eerlijk incasseren

Stijgende armoede en schulden

Stijgende armoede en schulden blijven een groot probleem in onze samenleving. Bestaanszekerheid is weliswaar een politiek modewoord geworden, maar ook de plannen van het nieuwe kabinet voorkomen niet dat het aantal mensen dat leeft in armoede de komende jaren verder zal stijgen. Het kan dus steeds meer mensen overkomen: even de zorgverzekering of een andere verplichting niet op tijd kunnen betalen.

46% huishoudens heeft problemen met betalen

De cijfers bevestigen dit: 46 procent van de huishoudens heeft het afgelopen jaar al te maken gehad met één of meer betalingsproblemen. Een kleine schuld zou ook niet direct een groot probleem hoeven te worden, maar door rentes, boetes en incassokosten zakt een deel van de mensen steeds dieper in de schulden.

Eén op de 11 huishoudens heeft problematische schulden

Zo ontstaan problematische schulden, met alle gevolgen van dien. Een op de elf huishoudens zit daar nu al middenin. En rondom dat leed van honderdduizenden Nederlanders is een hele industrie gebouwd: de schuldenindustrie.

Er worden miljarden verdiend

Er worden miljarden verdiend aan incassokosten, rentes en handel in vorderingen. In 2022 bleek dat incassobureaus een winstmarge hebben van maar liefst 46 procent. Zo blijft een hele industrie draaien over de rug van mensen die in problemen zitten.

Afspraken coalitiepartijen

De vier coalitiepartijen hebben met elkaar afgesproken om de schuldhulpverlening te verbeteren, met een focus op de aanpak van problemen bij de bron. Vaak ontstaan schulden door een combinatie van factoren; onvoorziene tegenslagen als werkloosheid, hypotheekproblemen, echtscheiding, ziekte en/of onverwachte terugvorderingen van de overheid.

Oplossing heeft tijd nodig, maar er is nu actie nodig

Wij beseffen natuurlijk dat de algehele oplossing van armoede en schulden bij de bron tijd nodig heeft, maar tot die tijd kunnen wij niet langer accepteren dat mensen die – om wat voor reden dan ook – in de schulden belanden, daar steeds verder in wegzakken.

Immoreel en maatschappelijk onverantwoord

Het is immoreel en maatschappelijk onverantwoord om een schuldenindustrie, die financieel belang heeft bij het voortduren van menselijk leed in de vorm van problematische schulden, te laten voortbestaan.

Inspanningen waren nog niet genoeg

De tientallen moties, Kamervragen, onderzoeken en zelfs een wetswijziging hebben in de afgelopen jaren onvoldoende opgeleverd. Het voornemen van de coalitiepartijen om de aanmanings- en incassokosten van de overheid te verlagen, is wederom een stap in de goede richting, maar het zal onvoldoende blijken om de schuldenindustrie definitief aan banden te leggen.