TV kijken met een CI+ module

Met een CI+-module kun je televisiekijken via de ingebouwde digitale tuner van je tv. Handig want je hebt nog maar 1 afstandsbediening nodig en je verbruikt minder energie. Maar hoe werkt het en bij welke providers is het mogelijk?

Waarom zou je dit willen?

Een voordeel van de ingebouwde digitale tuner is dat je alleen nog maar de afstandsbediening van je tv nodig hebt. Je zit dus niet te hannesen met 2 of meer afstandsbedieningen. Daarnaast heb je een apparaat minder en dat scheelt weer in de snoerenbrij achter je tv en het energiegebruik. Goed voor je portemonnee en het milieu.

Welke providers bieden een CI+ module aan?

Een ingebouwde tuner kun je alleen gebruiken bij aanbieders van kabeltelevisie, zoals bij Ziggo of Caiway. En bij satelliettelevisie via CanalDigitaal of Joyne.

Bij KPN Digitenne was het ook mogelijk. Alleen schakelde KPN in de periode maart 2018-zomer 2019 over naar een nieuwe uitzendtechniek en is de ingebouwde tuner niet meer te gebruiken.

Je hebt bij KPN Digitenne nu een nieuwe ontvanger nodig, ook voor de 'free-to-air' zenders. Lees meer over de veranderingen bij Digitenne.

Kijk je digitale tv via een provider die het tv-signaal verstuurt via internet, zoals KPN, Tele2, XS4ALL of Telfort? Dan kun je geen gebruik maken van de ingebouwde digitale tuners van je tv. Je bent dan altijd aangewezen op de meegeleverde tv-ontvanger van de provider. Je kunt zo'n provider 'herkennen' wanneer een tv-abonnement alleen mogelijk is wanneer je ook internet afneemt.

Hoe werkt een CI+ module?

Om de CI+ module te gebruiken moet je tv de juiste digitale tuner hebben. Vrijwel alle recente platte tv’s hebben een tuner die geschikt is voor kabeltelevisie (DVB-C) en Digitenne (DVB-T/T2). Voor satelliettelevisie (DVB-S2) is dit minder vanzelfsprekend. Kijk goed naar de specificaties en check of er zo'n DVB-S2 tuner in zit.

Sluit de kabel met het tv-signaal rechtstreeks aan op de tv - bekijk de aansluitingen op je tv - en laat de tv naar digitale zenders zoeken. Je kunt dan alle ongecodeerde digitale zenders bekijken die je provider aanbiedt.

Soms gaat dat om tientallen zenders, zoals de zenders in het Kabel TV pakket van Ziggo en bij de satellietproviders, en soms maar om een paar zenders, zoals NPO 1, 2, 3 en een regionale zender bij Digitenne.

CI+ module nodig

Providers verzenden de zenders in extra pakketten (zoals Fox Sports) vaak versleuteld. Om deze zenders te ontsleutelen heb je een zogenaamde CI+ module met smartcard nodig. De smartcard bevat informatie over je abonnement en ontsleutelt alleen de zenders die bij jouw (extra) pakketten horen.

De smartcard steek je in de CI+ module en dit geheel steek je in de Common Interface (CI) ingang aan de achterzijde van de tv.

Gecertificeerde tv

Bij sommige providers moet de tv geschikt zijn voor het gebruik van een CI+ module. Check dat vooraf bij je provider. Bijvoorbeeld op deze webpagina voor Ziggo (scroll iets naar beneden en klik op het tabblad 'Test je tv'). Een CI+ module kan wel werken in een niet-gecertificeerde tv, het is meer dat de provider je helpt bij problemen als de tv gecertificeerd is.

Bij Ziggo zie je ook meteen of je gebruik kunt maken van Interactieve TV via de CI+ module. Daarmee kun je ook programma’s terugkijken en films en series ‘on demand’ kijken via de CI+ module. Let op: dit is niet overal mogelijk bij Ziggo. Interactieve TV via een CI+ module werkt niet in het gebied dat vóór de fusie met Ziggo door provider UPC werd bediend.

Hoe kom je aan een CI+ module?

De CI+ module en smartcard krijg je in bruikleen van je provider. Bij CanalDigitaal betaal je eenmalig €59,95.

Bij Ziggo betaal je €2 per maand als je een CI+ module bestelt voor je 2e of 3e tv. Voor je eerste tv is de module gratis. Dit kun je aangeven als je een abonnement kiest bij Ziggo.

Het is ook mogelijk om zelf een CI+ module aan te schaffen. Maar dit heeft alleen maar zin als je een extra geregistreerde smartcard van je provider hebt. Heb je dat niet? Dan heeft het geen zin om een CI+ module te kopen. Je bent dan aangewezen op je provider om een CI+ module met smartcard te leveren.

Maakt het uit voor de beeldkwaliteit?

In onze tv-test beoordelen we de beeldkwaliteit voor elk van de digitale tuners in een tv, plus de beeldkwaliteit via HDMI. Dit laatste komt overeen met de situatie wanneer je kijkt via een losse tv-ontvanger die je aansluit met een HDMI-kabel.

Vaak zien we een verschil tussen deze 2 manieren van tv kijken, al hangt dat erg van de tv zelf af. Soms is het verschil erg klein of helemaal niet aanwezig. Maar er zijn tv's waarbij het wel uitmaakt, waarbij de tuner soms beter presteert en soms de kwaliteit via de HDMI-ingang hoger is.

In ons overzicht van geteste tv's vind je per televisie de testscores voor de beeldkwaliteit via de ingebouwde tuners (alleen voor leden). Ze staan onder het kopje ‘Beeldkwaliteit’. Gebruik je een tv-ontvanger van je provider om digitale tv te kijken? Let dan op het oordeel voor de beeldkwaliteit via HDMI.

Opnemen met een CI+ module

Je kunt programma's opnemen met een CI+ module als je tv het signaal van de ingebouwde digitale tuner kunt opnemen. Daarvoor sluit je een usb-stick of een losse harde schijf aan op een usb-poort van de tv. Via de CI+ module kun je ook zenders opnemen waarvan het signaal versleuteld is.

Een nadeel is dat je maar 1 zender tegelijk kunt opnemen en tijdens het opnemen kun je niet naar andere zenders kijken.

Twee programma's tegelijk opnemen

Sommige tv's hebben een dubbele tuner. Daarmee kun je wel een andere zender opnemen dan waar je naar kijkt. En als de tv in standby staat, kun je 2 zenders tegelijk opnemen.

Dit werkt prima voor niet-versleutelde of ongecodeerde zenders. Maar voor gecodeerde zenders heb je 2 CI+ modules met smartcard nodig om 2 gecodeerde zenders tegelijk te bekijken en/of op te nemen. Je tv heeft dan ook 2 aparte CI-ingangen nodig, maar daar zijn er maar erg weinig van.

Controleer of je tv-provider dit ondersteunt en hoeveel CI+ modules en smartcards je bij een abonnement kunt krijgen.

