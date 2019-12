Eerste indruk|De Römer King II is de opvolger van de populaire King Plus, een voormalige 'Beste koop'. Dit zitje voor kinderen van 9 tot 18 kilo is nu verkrijgbaar met een handige gordelindicator die aangeeft of je kindje goed vast zit. Het klemsysteem (kenmerkend voor Römer) voor de autogordel is ook licht aangepast.

Römer King II ATS: review

De Römer King II ATS is een zogenoemd 'groep-1-kinderzitje' dat met de gordel bevestigd moet worden. Het is de meest luxe uitvoering van 3 verschillende King II's, die sinds kort te koop zijn.

Conclusie

Bij een zitje dat met de gordel wordt vastgemaakt, is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk speling zit in autogordel en het harnasje. Hoe minder speling, hoe meer bescherming het zitje biedt. De nieuwe gordelindicator is een handige extra van Römer, omdat het ervoor zorgt dat je het harnasje goed strak spant.

De King II is fors, maar wel gemakkelijk in gebruik. Hij biedt goede bescherming bij een botsing van opzij, maar de bescherming bij een frontale botsing valt wat tegen. Bekijk de volledige testresultaten van de King II ATS.

Gordelindicator

Nieuw is dus dat de King II ATS en LS zijn uitgerust met een gordelindicator. Die geeft met een licht en geluid aan of het harnasje goed zit en je kindje dus goed vast zit of niet. Er gaat een groen lampje branden en je hoort een vrolijk piepje als het harnasje goed zit; een rood m=lampje geeft aan dat dat niet het geval is.

Dit werkt heel handig, al blijft het groene lampje maar kort branden. Het was beter geweest als het lampje altijd rood of groen zou zijn. Nu krijgt het lampje enkel bij het spannen van het harnasje een kleur. Het piepje krijg je alleen te horen als het harnasje goed zit. Het rode lampje gaat bij het vast zetten van het kindje niet vergezeld van een geluidje.

ATS: actieve gordelspanning

De King II ATS heeft nog iets nieuws: actieve gordelspanning. De letters in de naam zeggen het al: Active Tensioning System. De gordelspanning past zich tijdens de rit automatisch aan. Als het kindje beweegt, zorgt dit systeem ervoor dat het wel goed vast blijft zitten in het harnasje.

Als het harnasje (te) los raakt, kleurt het lampje rood en piept het zitje 3 keer kort.

Geen ISOfix, maar gordelbevestiging

Uniek aan de Römer-Kingzitjes - dat geldt ook voor de voorgangers King en King Plus - is de manier waarop je het vastzet in de auto. Het zitje zelf kun je naar voren kantelen, waarna je de gordel door de bevestigingsogen aan de onderzijde kunt leiden. Als je het zitje terug kantelt, wordt de gordel vastgeklemd.

Als je daarna de gordel goed aantrekt, zit de Römer King muurvast.

Verschillen tussen King Plus en King II

De King Plus was door zijn goede prijs/kwaliteitverhouding lang 'Beste koop'. Inmiddels wordt het zitje niet meer gemaakt. Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen tussen de oude en nieuwe zitjes:

De gordelindicatie met licht en geluid is helemaal nieuw.

Het gordelklemsysteem is iets veranderd: de ogen waar de gordel doorgestoken moet worden, zitten nu beide aan de onderzijde. Hierdoor is er 37 cm meer gordel nodig.

Het bovenste gordelpunt zit bij de King II 12 centimeter hoger. Het kan niet zo goed uitkomen met de gordelaansluiting in je auto. Let hier op als je dit zitje wilt kopen.

De King II helt iets meer achterover dan de King Plus, hierdoor is er meer ruimte voor de beentjes van het kind.

Veiligheid

De King II biedt goede bescherming in een botsing van opzij, maar de bescherming bij een frontale botsing valt wat tegen, zo blijkt uit de botsproeven.

Het zitje is geschikt voor kinderen vanaf 9 kilo (ongeveer 9 maanden). We raden echter aan minimaal de eerste 15 maanden een achteruitkijkend zitje te gebruiken en daarna pas over te gaan op een vooruitkijkend zitje zoals de King II. In een achteruitkijkend zitje is een kindje veel beter beschermd bij een frontale botsing.

Gebruiksvriendelijk

De King II ATS is net als zijn voorganger eenvoudig in gebruik. Het vastzetten met de gordel gaat goed en de kans dat je het zitje verkeerd bevestigd in de auto is klein. Je moet even oefenen met het vastmaken van het harnasje, maar als je eenmaal doorhebt hoe dat werkt gaat dat goed.

Het is belangrijk dat de hoofdsteun op de juiste hoogte staat als je je kindje vastzet. De hoofdsteun van de King II is met één hand gemakkelijk in hoogte verstelbaar in meerdere trapjes. Bij goedkopere zitjes moet je vaak zelf de steun in de achterzijde van het zitje vlechten, wat erg veel werk is.

Lees meer

Wat is de Römer King II ATS?

De Römer King II ATS is één van de drie nieuwe kinderzitjes van Römer, die de populaire Römer King Plus opvolgen. Er zijn 3 varianten:

Römer King II Everyday (€230);

Römer King II LS (€245 - met gordelindicator);

Römer King II ATS (€260 - met gordelindicator en gordelspanner).

Deze 3 zitjes zijn groep-1-zitjes, geschikt voor kinderen van 9 tot 18 kg. Dit is grofweg van 9 maanden tot 4 jaar oud. Het zitje moet vooruitkijkend gebruik worden en wordt vastgezet met de gordel.

De LS- en ATS-versie zijn uitgerust met een gordelindicator. Deze geeft met licht en geluid aan of het harnasje goed is aangespannen en het kindje dus goed vast zit.

De ATS-versie heeft daarnaast ook automatische gordelspanning tijdens de rit. Mocht het harnasje (te) los komen te zitten, dan meldt het de King II ATS dit met licht en geluid. Ook zorgt dit systeem ervoor dat de gordelspanning zich tijdens de rit aanpast. Zo zit het kindje altijd goed vast, ook als hij of zij flink wat beweegt.