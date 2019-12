Nachtmodus op een e-reader: nuttig of niet?

De meeste e-readers hebben ingebouwde schermverlichting. Zo kun je in het donker nog een paar bladzijden van een boek lezen voor het slapen gaan. Handig, maar is lezen vanaf zo’n verlicht scherm niet slecht voor je nachtrust?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het licht van een computer, tablet of smartphone een negatieve invloed heeft op je slaapgedrag. Het felle, blauwe licht zorgt dat de aanmaak van het slaaphormoon melatonine wordt belemmerd waardoor je minder snel in slaap valt. Daarbij kan het je slaap-waakritme verstoren.

Nachtmodus

Apple, Microsoft en verschillende andere softwaremakers proberen de gevolgen van blauw licht op je slaapgedrag te verminderen. Dat doen ze met een stand op je telefoon, tablet of laptop waarbij je het licht een rode kleur geeft in de avond. De warme, rode tint moet ervoor zorgen dat je nachtrust niet wordt verstoord.

Warm licht

Ook bij e-readers tref je de nachtmodus aan. Bij de Tolino Vision 4 HD, de Kobo Aura One, Kobo Clara HD en de Kobo Aura H20 Edition 2 kun je de kleur van het licht aanpassen. Het idee is dat je overdag kiest voor vol, blauw licht en in de avond voor warm oranje of rood licht. De Aura One kun je zelfs automatisch de juiste kleurtemperatuur en intensiteit laten bepalen.

Conclusie

Helpt de nachtmodus op een e-reader tegen de negatieve gevolgen van licht op je slaapgedrag? Het zou kunnen, maar hij is zeker niet nodig. Het licht van bijna alle e-readers is namelijk zo te dimmen dat het veel minder fel is dan het scherm van een tablet, laptop of smartphone.

Daarbij schijnt het licht vanaf de zijkant op het scherm en niet direct in je ogen. Het effect komt overeen met hoe een lamp schijnt op de bladzijden van een papieren boek.

Welke e-reader moet je kopen?

Alle goede e-readers in onze test hebben een e-inkscherm met achtergrondverlichting die je kunt dimmen. Overdag kun je het licht heel fel zetten en in het donker juist heel zwak. Dat leest rustiger en je stoort er je partner niet mee bij het lezen in bed.



Heeft de nachtmodus op je e-reader zin of niet? Discussieer mee op onze community.

Meer lezen: