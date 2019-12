Eerste indruk|Sony lanceert half oktober een nieuwe e-reader: de Reader Wifi (PRS-T1). Deze kan via wifi (thuis of onderweg) direct boeken downloaden bij Bol.com en heeft een geavanceerd aanraakscherm. Bovendien heeft hij een aantrekkelijke adviesprijs: €150.

Sony Reader Wifi (PRS-T1) preview

De Sony Reader Wifi (PRS-T1) is de opvolger van de succesvolle PRS-650. De PRS-650 scoort hoog in de test van e-readers (inlog op testgegevens alleen voor leden). De afgelopen maanden was deze PRS-650 nauwelijks leverbaar in Nederland. Op de IFA-elektronicabeurs in Berlijn hebben wij de Sony Reader Wifi (PRS-T1) al even kunnen uitproberen, zoals te zien is in de

Scherp scherm

De nieuwe Reader Wifi (PRS-T1), verkrijgbaar in verschillende kleuren (zie foto), heeft een 6 inch (15,2 cm) Pearl E-Ink scherm met een resolutie van 600x800 pixels. Het scherm zit bijvoorbeeld ook in de Sony PRS-650 en de Amazon Kindle. Wat het scherm betreft verwachten we dus weinig nieuws.

Lichter

De nieuwe reader van Sony is ook lichter dan voorganger PRS-650: niet 220 gram maar 170 gram. Ook het ontwerp is aangepast; hij is platter.

'Multitouch'

De PRS-650 had al een aanraakscherm, maar het scherm van de PRS-T1 is - als we een persbericht van Sony mogen geloven - een stuk geavanceerder. Sony belooft onder andere multitouch (inzoomen met twee vingers, zoals op een smartphone) en de mogelijkheid tot het maken van notities met een stylus (pennetje).

Wifi

Nieuw in de Sony Reader Wifi (PRS-T1) is de wifi-ontvanger. Via een draadloos netwerk thuis (of onderweg) kun je boeken direct kopen bij onlineboekwinkel Bol.com. Vergelijkbaar met de Kindle die boeken rechtstreeks uit de webwinkel van Amazon kan downloaden. We zijn benieuwd of het op de Sony Reader Wifi (PRS-T1) net zo goed werkt als op de Kindle.

Wifi staat aan of uit. Ingeschakeld gaat de oplaadbare accu iets minder lang mee.

Sony-software

Bij ons is (nog) niet bekend of Sony eigen software bij zijn e-readers blijft leveren. Eerdere readers werkten met speciale Sony-software die in de plaats kwam van Adobe Digital Editions. De Sony-software werkte wel aardig, maar het voegde eigenlijk weinig toe. We hopen dan ook dat Sony voor de Reader Wifi (PRS-T1) kiest voor de standaardsoftware (van Adobe).

Prijs

De PRS-650 scoort goed in de test van e-readers, maar is met €220 ook behoorlijk prijzig. E-readers zakken de laatste tijd behoorlijk snel in prijs. De adviesprijs van €150 voor de PRS-T1 klinkt een stuk aantrekkelijker.

Eerste indruk

Zodra de Sony Reader Wifi (PRS-T1) beschikbaar is, proberen we het apparaat en lees je onze eerste indruk. Zo snel mogelijk zal de e-reader ook in de e-readertest worden opgenomen.