We drinken gemiddeld zo'n 3 kopjes koffie per dag. Maar sta je er wel eens bij stil waar koffie eigenlijk vandaan komt en wie de bonen plukt? We nemen vaak aan dat het wel goed zit met de productie van ons voedsel. Toch is er in de wereld van koffie nog veel te verbeteren.

Bestrijdingsmiddelen en oneerlijke prijzen

Wij lieten onderzoekers in Brazilië en Ethiopië poolshoogte nemen in de koffiesector. Zij beoordeelden de situatie in ter plekke. En wat bleek? In Brazilië worden nog steeds volop giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt. De arbeiders hebben geen beschermende kleding en de bestrijdingsmiddelen komen ook in het grondwater terecht. Zo komen mensen die niet op de koffieplantages werken ook in aanraking met de giftige stoffen.

Fabrikanten van bestrijdingsmiddelen overtuigen kleine koffieboeren op slinkse wijze van de noodzaak van hun middelen. Maar wie eenmaal begint met deze bestrijdingsmiddelen kan niet meer terug omdat de bodem is verpest. De groei van de gewassen afhankelijk is geworden van deze bestrijdingsmiddelen.

Een ander probleem is dat koffieboeren niet weten wat een eerlijke prijs is voor koffiebonen. Ze hebben geen of onvoldoende zicht op de prijzen op de beurs.

Keurmerken voor koffie

Duurzame koffie en een eerlijke koffie herken je aan een aantal keurmerken.

Rainforest Alliance

Besteedt aandacht aan behoud van natuur en biodiversiteit en veilige omstandigheden.

Fairtrade (Max Havelaar)

Benadrukt het sociaal maatschappelijke element (democratie en eerlijke handel). Betaalt de boeren meer dan op de wereldmarkt en heeft ook aandacht voor het milieu.

UTZ Certified

Legt de focus op de verbetering van landbouwmethoden en arbeidsomstandigheden, maar heeft ook aandacht voor natuurbescherming.

Biologisch

Geheel geconcentreerd op de milieuaspecten van de koffieteelt.

Nespresso heeft geen van bovengenoemde keurmerken maar hanteert het eigen 'AAA sustainable quality program'. Nespresso maakt afspraken met boeren over de prijs in ruil bepaalde milieueisen. Hiervoor werken ze samen met Rainforest Alliance.

Hoe duurzaam zijn grote koffiemerken?

In een internationaal onderzoek, dat we in 2014 publiceerden, keken we naar de aandacht die verschillende grote koffieleveranciers besteden aan mens en milieu.

Illy : koploper op sociaal gebied en veel aandacht voor het milieu.

: koploper op sociaal gebied en veel aandacht voor het milieu. Nestle (Nespresso / Dolce Gusto) : heeft vooral aandacht voor het milieu maar blijft wat achter op sociaal gebied. Nespresso heeft zijn eigen keurmerk, voor Dolce Gusto is nog geen keurmerk.

: heeft vooral aandacht voor het milieu maar blijft wat achter op sociaal gebied. Nespresso heeft zijn eigen keurmerk, voor Dolce Gusto is nog geen keurmerk. DE (DE LÓr / Douwe Egberts / Senseo) : een kwart van de koffie heeft UTZ-keurmerk, weinig inzicht in de rest.

: een kwart van de koffie heeft UTZ-keurmerk, weinig inzicht in de rest. Lavazza: vaag over mensenrechten en rapporteert nauwelijks. Investeert wel in sociale projecten.

En de koffiecapsules?

Capsule-systemen hebben ook een impact op het milieu. Niet alleen qua koffie, ook de capsules zelf hebben invloed op het milieu.

Nespresso heeft capsules van aluminium. Het produceren van aluminium kost veel energie en is slecht voor het milieu. Aluminium is wel te recyclen en daarom heeft Nespresso een inzamelingsysteem ingevoerd. Helaas levert nog geen derde van de Nespresso-drinkers - die wij ondervroegen - de cups weer in bij Nespresso.

De meeste andere capsule-systemen werken met kunststof capsules. Ook de alternatieve cups voor Nespresso zijn (grotendeels) van kunststof. Van de capsules die je niet kunt navullen heeft 'Ethical Coffee Company' capsules van bioplastic. Deze kunnen bij het gft-afval.

Veel andere kunststof capsules kunnen in theorie naar de plastic-inzameling, maar dan moet je wel eerst de koffie er uitpeuteren. Dolce Gusto-capsules zijn niet recyclebaar en moeten bij het restafval. Er zijn ook hervulbare capsules. Deze zijn het duurzaamst maar wel minder makkelijk in gebruik.

