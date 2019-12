Waarom duurzaam consumeren?

Een uitgangspunt voor duurzame ontwikkeling is een gelijkwaardige beschikking over eerste levensbehoeften en toegang tot kennis en ontplooiing. Momenteel is er grote ongelijkheid, zoals de volgende cijfers illustreren: (bronnen: Human Development Report van de VN en de FAO):

854 miljoen mensen zijn chronisch ondervoed. 1,2 miljard mensen hebben last van overgewicht en 400 miljoen mensen lijden aan obesitas.

70% van het zoete water in de wereld wordt gebruikt voor landbouw. 22% voor de industrie en 8% voor huishoudelijk gebruik.

De minimale waterbehoefte per persoon per dag is 20 liter. 1,1 miljard mensen moeten het doen met 5 liter per dag.

2,6 miljard mensen hebben geen goede sanitaire voorzieningen.

65% van alle energie wordt verbruikt door 20% van de wereldbevolking.

50% van alle vermogen is in bezit van 2% van de wereldbevolking. En 50% van de wereldbevolking moet het doen met 1% van het vermogen in de wereld.

70% van de wereldhandel gaat naar 20% van de wereldbevolking.

75% van het wereldinkomen gaat naar 20% van de wereldbevolking.

Wat is duurzaamheid?

In een duurzame wereld moeten mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. In een niet-duurzame situatie wordt roofbouw gepleegd op de aarde. Mensen putten de natuurlijke rijkdommen sneller uit dan ze zich kunnen herstellen.

Bedreigingen voor ecosystemen zijn onder andere:

klimaatverandering als gevolg van uitstoot van broeikasgassen;

verspilling van grondstoffen en zoet water;

afval en schadelijke stoffen die in het milieu belanden;

overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen;

luchtvervuiling;

verdroging en verzuring van de bodem;

uitbuiting en schendingen van mensenrechten;

te grote verschillen in welvaart tussen mensen wereldwijd.

Daarnaast valt voor de meeste mensen ook het welzijn van in gevangenschap gehouden dieren, die wij voor ons eigen nut gebruiken, onder duurzaamheid.

Duurzaam consumeren

Duurzaam consumeren is financieel aantrekkelijker dan veel mensen denken. Hoewel duurzame producten soms iets duurder zijn in aanschaf, bieden ze op de lange termijn voordelen. Denk hierbij aan energiebesparing of het langer meegaan van producten. Soms helpen subsidies of belastingkortingen de aanschafprijs te verlagen.

In het dagelijks leven is het soms lastig om consequent duurzaam in te kopen. Bijvoorbeeld omdat er weinig informatie beschikbaar is of omdat de verschillende aspecten van duurzaamheid soms tegenstrijdig zijn of lijken. Betrouwbare keurmerken kunnen helpen.

Duurzaam ondernemen (mvo)

Duurzaam ondernemen is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. Niet alleen naar de huidige, maar ook naar de toekomstige gevolgen van deze activiteiten.

Steeds meer bedrijven claimen duurzaam te opereren, maar dat is voor consumenten vaak moeilijk na te gaan. Belangrijk is dat bedrijven een goed overzicht hebben op hun vaak lange ketens van toeleveranciers, en daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Ketenverantwoordelijkheid heet dat. Een supermarkt kan bijvoorbeeld eisen van een fruitleverancier dat die bewijst dat de plantages waar hij inkoopt goed met hun werknemers omgaan. Lees hier meer over in ons onderzoek naar duurzame supermarken.

Hoe kun jij duurzaam consumeren?

Duurzaam wonen

Betere isolatie, zonnepanelen nemen en de thermostaat lager zetten, zijn eenvoudige middelen om energie te besparen.

Kies voor duurzame producten in de supermarkt

Koop in de supermarkt plantaardige producten en seizoensgroente en -fruit. Koop geen flesje water maar drink water uit de kraan.

Reis milieubewust en zuiniger

Pak vaker de fiets in plaats van de auto en leer een zuinigere rijstijl aan. Kies voor een zuinigere auto, deelauto of ga carpoolen.

Ga duurzaam op vakantie

Ga duurzaam op vakantie door minder ver weg te gaan of te kiezen voor de trein in plaats van het vliegtuig. Accommodaties verschillen ook op duurzaamheid.

Afval scheiden

Veel materialen zoals glas, papier, gft en plastic worden hergebruikt als je ze goed gescheiden weggooit.

Kies een duurzame bank

Let bij het kiezen voor een bank op het duurzaamheidsbeleid wat er door de bank wordt gevoerd. Volgens de Eerlijke bankwijzer kunnen banken op het gebied van klimaat, wapens en dierenwelzijn nog flinke stappen maken.

Consuminderen

Anders consumeren en een eerlijkere verdeling van natuurlijke bronnen en welvaart is een stap in de goede richting. Maar waarschijnlijk is dit niet genoeg om de klimaatverandering en de uitputting van de aarde te stoppen. Ook de intensieve veehouderij verruilen voor een biologische veestapel is ontoereikend. We zullen minder vlees, vis en zuivel moeten eten en een deel van onze eiwitten direct uit plantaardige bron halen.

Minder vliegen, minder autorijden, minder uitstoten, minder consumeren en meer hergebruiken zal de leefbaarheid van de aarde voor ons en volgende generaties sterk verbeteren.

