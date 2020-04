Eten inkopen en bewaren tijdens de coronacrisis

Door de coronacrisis zijn veel mensen gaan hamsteren. Dat is niet nodig en gaat zelfs ten koste van anderen. Wat je wél kunt doen is vooral slim inkopen en alles op de juiste manieren bewaren.

Eten inkopen

Met een boodschappenlijstje voorkom je dat je meer koopt dan nodig. Noteer ook voor elk product de gezonde alternatieven. Als een product dan niet beschikbaar is, heb je een bewuste tweede keuze achter de hand. Je voorkomt daarmee dat je impulsief een ongezonde snack pakt.

Als alternatieven ook niet te vinden zijn, probeer het dan later nog eens. De supermarkten doen er alles aan de schappen voldoende te bevoorraden, soms meerdere keren per dag.

Koop lokaal

Het loont ook om eens langs de lokale slager, bakker, groenteboer, visboer of toko te gaan. Ook hebben Turkse of Poolse supermarkten vaak een ruim assortiment verse groente, fruit, brood of vlees.

Koop online

Ga je liever niet de deur uit? Je kunt je boodschappen laten bezorgen bij onder andere Picnic, Albert Heijn, Jumbo, Plus, Coop, Hoogvliet, Deen, DekaMarkt, Spar, Poiesz en Ekoplaza.

Eten bewaren

Koop je meer dan je nodig hebt, dan ligt al gauw voedselverspilling op de loer. Het is daarom belangrijk om niet te veel in te kopen en wat je hebt gekocht optimaal te bewaren.

In de diepvries

De meeste producten kun je maanden bewaren in de diepvries.

Vlees en vis blijven zo’n 3 maanden goed.

Groente en fruit kunnen zelfs tot een jaar worden bewaard. Blancheer je groente wel eerst voordat je ze invriest.

Houd voor brood echter niet langer dan 1 maand aan.

Ook kliekjes kun je invriezen. Laat het eten zo snel mogelijk afkoelen en doe het in een afgesloten bakje. Dan blijft het diepgevroren tot wel 3 maanden goed.

In de koelkast

Stel je koelkast bij voorkeur in op 4°C. Zo houden verse groente, vlees en vis het vaak 2-3 dagen vol. Hoewel eieren in de winkel niet gekoeld zijn, bewaar je ze thuis liefst wel in de koelkast. Dan blijven ze bijna een maand houdbaar.

Let op dat lang houdbaar gemaakte producten, zoals melk dat ongekoeld wordt verkocht, alleen ongeopend lang houdbaar zijn. Na openen zijn ze vaak niet veel langer houdbaar dan de verse variant.

Twijfelgevallen? Check de Bewaarwijzer

In tegenstelling tot veel groentesoorten moeten vruchtgroenten als tomaat, paprika en aubergine juist buiten de koeling bewaard worden. In de Bewaarwijzer van het Voedingscentrum zie je van veel producten hoe en hoe lang je ze optimaal bewaart.

Maak met de Bewaarwijzer eens een voorraadlijstje waarin je per product noteert wanneer ze op moeten. Ook leuk voor kinderen om te doen.

Gebruik altijd je zintuigen

Hoewel voorverpakte producten altijd een houdbaarheidsdatum hebben, geldt deze datum alleen als het product ongeopend blijft. Gebruik na het openen altijd je zintuigen. Je merkt het vaak als iets niet meer goed is. Het ruikt dan vreemd, smaakt vies of ziet er niet fris uit.

In ons artikel over voedselverspilling geven we je meer bewaartips.

Eten bereiden

Er is tot nu toe geen bewijs dat het coronavirus zich via voedsel verspreidt. Bovendien wordt aangenomen dat het virus niet tegen verhitting kan. Houd daarom de normale keukenhygiëne aan wanneer je voedsel bereidt.

Was dus je handen goed voordat je begint, na het aanraken van rauw vlees en als je klaar bent. Was groente met stromend water. Zorg ervoor dat je voedsel, en vooral rauw vlees, door en door verhit. Houd daarna het rauwe en gegaarde voedsel gescheiden.

Eten afwisselen

Nu de schappen soms half leeg staan, is het een perfect moment om eens lekker te variëren met andere producten dan je gewend bent. We zetten hieronder per productgroep de gezonde alternatieven op een rij.

Coronavirus Alle actuele berichten rondom de coronavirusuitbraak houden we bij op een pagina. Corona: wat zijn de gevolgen voor jou?

Lees meer: