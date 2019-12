Privacy in spelletjes

MovieStarPlanet

Op MovieStarPlanet (MSP) kiest je kind een filmster die ze kan aankleden en waarmee ze kan rondlopen in de wereld van de filmsterren. Daar lopen ook andere kinderen met hun poppetjes rond. Dat kunnen vriendinnen zijn, maar ook vreemde kinderen. Iedereen kan met elkaar chatten.

Roblox

Roblox is een ander voorbeeld van een 'sociaal' spelletje. Het is een virtuele wereld waarin alle deelnemers met Lego-achtige blokken hun eigen werelden en games kunnen bouwen. Ook hier kletsen spelers met elkaar over wat ze gemaakt hebben.

Kletsen met iedereen

Eenmaal ingelogd kan je kind met allerlei gebruikers kletsen. Dat is heel gezellig, maar het komt voor dat zo’n gesprekje een andere wending neemt. Je kind kan ineens worden uitgescholden of gemene dingen in het scherm zien. Op internet weet je natuurlijk nooit wie je voor je hebt.

Een aantal handige chat-regels:

Geef nóóit je adres of telefoonnummer aan iemand op internet. Je echte voor- en achternaam gebruiken is ook geen goed idee. Verzin liever een speciale internetnaam.

Bespreek met je kind hoe je online met elkaar om moet gaan. Spreek af dat je altijd aardig en respectvol moet blijven. Doet iemand anders dat niet? Dan mag je kind dat aan jou vertellen. Of kijk samen hoe je anderen kunt blokkeren in het spel of melding kan maken van iemand die zich niet netjes gedraagt. Zo’n melding is belangrijk, want dan wordt de gebruiker aangesproken op zijn gedrag.

Als je kind aan het chatten is, laat hem zich dan altijd afvragen: zou ik de dingen die ik online zeg, ook in het echt zeggen? Online is de drempel laag en dan is een vervelende opmerking zo gemaakt.

Vraag je kind wat hij leuk vindt aan het chatten met onbekenden. Waarover gaan leuke gesprekken en wat is niet leuk? Als hij daar van tevoren over nadenkt, kan hij beter inschatten wanneer een gesprek minder leuk wordt en waar de grens ligt.

Je kunt het chatten – zeker in het begin – beperken tot alleen met vrienden of vriendinnen die je kind in het echte leven kent. Dan weet je in ieder geval zeker dat hij niet met vreemden in contact komt. Leer hem dan ook meteen dat hij niet alle vriendschapsverzoeken hoeft te accepteren.

Spreek nooit in het echt af met mensen die je hebt leren kennen bij een spelletje. Leg je kind uit dat een speler in het echt heel iemand anders kan zijn dan wie hij in het spel lijkt.

Meekijken

Vooral bij de spelletjes waar kinderen kunnen bouwen, vinden ze het leuk om te laten zien wat ze gemaakt hebben. Kijk met je kind mee, zo kun je meteen een blik werpen op wat er zoal besproken wordt in de chats en met wie je kind bevriend is.

Bespreken

Zie je iets vreemds, probeer het dan te bespreken met je kind zonder dat je er meteen probleem van maakt. Zo krijgt je kind het vertrouwen dat hij het jou kan vertellen als er iets gebeurt dat hem niet bevalt. Daarna kun je samen kijken of je spelers moet blokkeren en met wie je vrienden wordt en met wie niet.

Privacy instellingen

Bekijk ook samen met je kind de privacy instellingen van het spelletje en bespreek samen wat veilig en juist minder veilig is. Is het bijvoorbeeld nodig dat iedereen met je kan chatten? Of is het ook oké als alleen vrienden dat kunnen? Is het echt zo belangrijk om zoveel mogelijk likes te krijgen? Of is het misschien toch beter dat niet iedereen kan zien hoe je kind op een foto staat?

Je wachtwoord is van jou

Je kind is zich misschien nog niet helemaal bewust van het belang van een goed wachtwoord. Soms delen kinderen zelfs hun wachtwoorden met elkaar. Voor een gewoon spelletje is dat nog niet zo'n probleen. Maar als het spel een chatfunctie heeft, dan kan het vervelende gevolgen hebben. Een vriendje kan met het account van je kind gaan chatten met anderen en daarbij alle afspraken die jij met je kind hebt gemaakt aan zijn laars lappen. Zo kan je kind zelfs ruzie krijgen in de echt wereld, zonder dat hij iets misdaan heeft. Vertel je kind dat een wachtwoord privé is. Je vertelt het nooit aan anderen. Ook niet als ze je van alles beloven.

Is het wachtwoord te makkelijk? Pas het dan aan. Het beste is een wachtwoord met daarin hoofdletters, kleine letters, een cijfer en een speciaal teken. De naam van je huisdier is leuk als wachtwoord, maar ook makkelijk te raden door anderen.

Let op met koppelen aan Facebook

Bij veel spelletjes kun je bij het aanmaken van een account ervoor kiezen om in te loggen met je Facebook-account. Dat is handig, want dan hoef je geen gebruikersnaam en wachtwoord te verzinnen. Maar pas op: door zijn Facebook-account te gebruiken, deelt je kind veel gegevens met de makers van het spel. Gegevens over zijn surfgedrag, vriendenlijst, geboortedatum, e-mailadres, naam, geslacht en leeftijd en soms zelfs zijn locatie.