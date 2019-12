Acer Aspire V5-431P-987B4G50Mass

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer complete laptop met 14 inch scherm, het is zelfs een aanraakscherm. De harde schijf met 500 GB biedt voldoende ruimte en ook de WiFi is prima. Draadloos kan volledig van een dual-band router gebruikgemaakt worden. De VGA en vaste netwerkaansluitingen kunnen alleen via een (meegeleverde) speciale verloopjes gebruikt worden. Dat is niet heel erg handig. Het gewicht is ook relatief hoog (2,1 kg) voor een 14 inch laptop.