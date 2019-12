Acer Swift 3 SF314-52-32BR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Swift 3 SF314-52-32BR hebben we geleend van fabrikant Acer. Op 9 maart 2018 was de laptop exclusief te koop bij Coolblue voor 699 euro. Deze laptop lijkt wel een beetje op een MacBook Air, wel is hij veel moderner met onder andere een beter scherm en een veel snellere quad-core processor. De ssd is maar 128 GB groot en dat is een beetje te klein. De accuwerktijd is bijna 7,5 uur.