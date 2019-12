Acer Swift 5 SF514-52T-565H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Swift 5 SF514-52T-565H hebben we geleend van fabrikant Acer. Op 9 maart 2018 was de laptop o.a. verkrijgbaar bij CD-Rom-land, Coolblue, Informatique, MediaMarkt en Wehkamp voor 999 euro. Deze laptop valt heel erg op. De magnesium behuizing maakt hem superlicht: 940 gram. Daarnaast heeft hij een vlotte quad-core processor en een 14 inch aanraakscherm. Heel licht en dus makkelijk mee te nemen. De 256 GB ssd is net groot genoeg. De laptop start op binnen 7 seconden. Acht uur werkt hij rustig op een acculading. Het ingebouwde scherm is geen topper.