Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus Gaming FX503VM-E4178T hebben we geleend van de fabrikant. Begin september 2018 was hij te koop bij o.a. Alternate en Paradigit voor ongeveer 950 euro. Deze 2,6 kilo zware laptop heeft een wat oudere i5-processor met 4 kernen aan boord. In de praktijk is hij nog snel genoeg om games te spelen en dat komt vooral doordat hij wordt bijgestaan door de GeForce GTX 1060 grafische processor. De opslagruimte is ook voldoende, een 128 GB ssd en een 1 TB harde schijf zorgen daarvoor. De accuwerktijd is niet zo goed: 4,5 uur. De Gaming FX503VM-E4178T heeft 8 GB aan werkgeheugen, maar deze is niet uit te breiden. Wel kun je accu, opslag, wifi-module en werkgeheugen indien nodig vervangen. Hiervoor moet je eerst 10 schroeven losdraaien en de onderkant lostrekken.