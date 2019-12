Asus N750JK-T4158H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vreemde laptop. Aan een kant is deze laptop heel luxe: met een snelle quad-core Core i7-processor, een snelle videokaart van Nvidia maakt hem prima geschikt voor zwaar werk en games. Draagbaar is hij niet met een gewicht van 3,14 kilo niet licht. Hij heeft een mooi mat 17,3 inch Full HD-scherm op basis van IPS. Dus met goede kijkhoek en beeldkwaliteit. Opvallend is de harde schijf: maar 500 GB groot en deze is ook niet voorzien van versnelling waardoor hij heel erg traag is. Dat past niet bij een laptop van dit prijsniveau.