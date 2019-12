Asus R453LA-WX080H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een 14 inch laptop dus net even kleiner dan een standaard laptop en ook wat lichter. 1,98 kilo zwaar is hij. Desondanks toch een forse harde schijf van 1 TB die ondersteund wordt door een SSD cache. Helaas is het werkgeheugen van 4 GB niet verder uit te breiden. De Core i5 zorgt voor een redelijk goed prestatieniveau.