Asus R550CA-CJ119H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een relatief slanke laptop met een luxe (zilverkleurig) uiterlijk. De prestaties vallen wel een beetje tegen vanwege de Pentium processor. Daardoor is het vooral een laptop voor wie niet al te zware taken wil uitvoeren. De WiFi van deze laptop valt tegen. Hoewel er ruimte voor een dvd-brander is, is deze niet ingebouwd. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,