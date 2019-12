Asus R751LB-T4021H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een luxere afwerking met onder andere aluminium rond het keyboard. Hij heeft een 'groot' 17,3 inch Full HD-scherm. Daarnaast is er een Core i5-processor ingebouwd en een Nvidia GeForce GT 740M videokaart. Dat is niet de snelste grafische kaart uit het assortiment van dit bedrijf, maar wel een die duidelijke meerwaarde biedt bij het spelen van games. Wel is deze kaart niet snel genoeg om moderne games in Full HD te spelen.