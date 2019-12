Asus Transformer Book T101HA-GR004T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze mini-laptop heeft een scherm dat je kunt loshalen van het toetsenbord waardoor hij ook als tablet is te gebruiken. Vanwege zijn basisspecificaties is hij alleen geschikt voor wie hem heel af en toe nodig heeft. De Atom-procesor is niet snel, evenals de 2 GB aan werkgeheugen en de krappe 64 GB emmc-opslag. Van die opslag houd je daarnaast maar 37 GB over voor je eigen bestanden en programma's. Dat zit zo vol. We zien vaak juist bij dit soort trage laptops dat ze wel erg zuinig zijn en daardoor extreem lang meegaan. Dat is bij deze Transformer niet anders, hij heeft namelijk een accuduur van maar liefst 13 uur. Samen met zijn lage gewicht van iets meer dan 1 kilo maakt dat hem een kandidaat voor onderweg gebruik. We kochten de Asus T101HA op 2 februari in bij Coolblue.