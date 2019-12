Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bol.com is de shop waar we deze Asus VivoBook A705UA-BX322T eind februari 2018 hebben gekocht voro 699 euro. Deze grote 17 inch laptop heeft een vlotte quad-core i5 processor uit de recente achtste generatie aan boord. Het scherm is een tegenvaller met een resolutie van slechts 1600x900 pixels. Full HD had op zijn plaats geweeest bij dit model. Pluspunt is wel dat hij is uitgerust met een 256 GB SSD daarmee start hij snel op, maar echt veel opslagruimte heb je niet tot je beschikking. Voor een laptop van dit formaat is het gewicht laag: maar 2,14 kg. De werktijd overtreft acht uur en dat is goed. De ingebouwde vaste netwerkaansluiting is handig, maar slechts 100 mbit/s.