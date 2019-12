Asus VivoBook F712FA-AU233T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een forse 17 inch laptop die vooral voor thuisgebruik is bedoeld. Met een gewicht van 2,15 kilo is hij wel relatief licht voor zo'n grote laptop, maar nog altijd te zwaar om mee te nemen. De werksnelheid is zeer goed vanwege de snelle quad-core Intel i7-processor. Ook de SSD zorgt voor een hoop snelheid maar is met een capaciteit van 256 GB wel aan de krappe kant, vooral als je een grote verzameling bestanden of apps hebt. Wil je meer weten over deze laptop? Bijvoorbeeld zijn accuduur of schermkwaliteit. Word dan lid of log in om de testresultaten te zien. We hebben deze laptop van Asus voor €800 gekocht bij Wehkamp.