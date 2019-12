Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Asus VivoBook heeft een erg laag gewicht van minder dan een kilo en is daardoor makkelijk mee te nemen. Hij is alleen geschikt voor heel simpele taken, zoals af en toe internetten en e-mailen. De Celeron-processor is namelijk behoorlijk traag en het werkgeheugen van 2GB is te klein. Ook de opslag van 32GB is zeer krap krap, je houdt daar slechts 12GB van over voor je programma's en bestanden. Pluspunten zijn de moderne 802.11ac wifi-adapter en de lange accuduur van ruim 9 uur, en natuurlijk de prijs. We hebben de Asus VivoBook R207NA-FD009T eind 2017 voor slechts 199 euro aangeschaft bij Bol. De laptop lag ook in de schappen bij o.a. BCC, Informatique, 4Launch en Azerty. Het was de meest bewaarde laptop op Bol.com.