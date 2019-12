Asus VivoBook R541NA-DM156T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze forse 15-inch laptop heeft een Celeron-processor en is daardoor niet snel. Hij is alleen geschikt voor simpel gebruik. Het werkgeheugen van 4 GB is hiervoor ook voldoende. De 128GB SSD is klein en maar net groot genoeg voor je programma's en een paar bestanden. De kwaliteit van het scherm valt tegen, evenals de accuduur van zo'n 5 uur. Pluspunt is de 802.11ac wifi adapter: zowel op 2,4GHz als op 5GHz haalt hij relatief hoge draadloze snelheden. We hebben deze VivoBook eind 2017 gekocht voor 399 euro bij Obbink. We zagen de laptop ook liggen bij o.a. Azerty en Alternate.