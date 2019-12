Asus VivoBook R752SA-TY081T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De VivoBook R752SA-TY081T is een flinke laptop met een lekker groot scherm. De harde schijf is 1 TB groot zodat er veel ruimte aanwezig is voor de opslag van bestanden. De schijf is wel traag vergeleken met een SSD. Ook de processor is niet zo snel, waardoor het geheel sloom aanvoelt. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,