Asus VivoBook X542UR-DM481T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Asus heeft een vreemde samenstelling. De behoorlijk snelle Intel Core i5 quadcore processor wordt bijgestaan door een Nvidia Geforce 930M grafische processor. Dat is zonde en volledig overbodige ballast. Deze grafische chip presteert ongeveer net zo goed als de geïntegreerde grafische chip van Intel en is veel te traag om mee te gamen. Voor alle niet-grafische doeleinden is de laptop ruim snel genoeg, mede dankzij de ruime hoeveelheid werkgeheugen en snelle 256GB SSD. De accuduur van 7,5 uur is best goed. Je kunt het werkgeheugen van deze laptop eenvoudig zelf vervangen of uitbreiden naar 16GB via een klepje aan de onderkant.