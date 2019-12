Asus X200MA-KX130H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Mini laptop met een langzame Intel Celeron-processor aan boord. Pluspunt is het gewicht van 1,21 kilo. Het werkgeheugen is maar 2 GB groot en waarschijnlijk is je huidige laptop sneller dan dit exemplaar. Werktijd op de accu is een pluspunt: 6 uur als hij eenvoudige taken te verwerken krijgt. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,