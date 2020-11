Asus X705MA GML-R-BX164T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop weegt 2,12 Kilogram en heeft een scherm van 17,3-inch. Hij heeft 256 GB opslagruimte, dat is voor de meeste mensen voldoende. Opstarten gaat snel, maar is merkbaar. Onder de motorkap vinden we een Intel Celeron N4020. Dat is een #onbekende_snelheidinschaling_CPU chip. Deze laptop is volledig getest volgens ons uitgebreide testprogramma. Wil je weten hoe hij presteert? Log in of word lid.